Attentat de Hamra : la famille Dee rencontre les receveurs des organes de Leah

Les deux filles de Leah ont pu écouter les battements du cœur de leur mère transplanté

La famille de Lucy (Leah) Dee, assassinée le mois dernier avec deux de ses filles par des terroristes palestiniens en Cisjordanie, a rencontré mardi la patiente transplantée qui a reçu son cœur après le don de ses organes.

La patiente greffée est Lital Valenci, 51 ans, mère de deux enfants, qui souffre d'insuffisance cardiaque sévère depuis cinq ans. La rencontre a eu lieu mardi à l'hôpital Beillinson de Petah Tikva où elle a été opérée.

Les filles de Lucy Dee, Keren, 19 ans, et Tali, 17 ans, ont pu entendre le cœur de leur mère battre dans la poitrine de Lital Valenci au moyen d'un stéthoscope. Keren a fondu en larmes en entendant les battements, expliquant qu'elle avait l'impression d'être avec sa mère.

"Personne ne peut comprendre ce que c'est que de perdre une mère et deux sœurs à la fois, et entendre les battements de cœur de ma mère était réconfortant", a dit Tali.

Ce moment a aussi été l'occasion pour la receveuse d'exprimer sa gratitude à la famille. "J'ai été tellement émue quand j'ai appris de qui je recevais un cœur, car ce que j'avais lu sur Lucy Dee montrait quelle femme incroyable elle était et à quel point sa famille était exemplaire", a-t-elle déclaré.

Courtesy of the family Leah dee et ses deux filles Maya et Rina, victimes d'un attentat vendredi

Le professeur Dan Aravot, qui a effectué la transplantation cardiaque et a supervisé le rétablissement de Valenci, a commenté lémouvante réunion. "Il n'y avait pas un œil qui est resté sec dans la pièce lorsque Keren et Tali ont entendu les battements de cœur de leur mère", a-t-il déclaré. "Nous parlons souvent de la récupération physique après une greffe, mais il y a une composante émotionnelle qui l'accompagne, et c'était très important pour Lital de rencontrer la famille Dee, et de lui exprimer ses condoléances et sa gratitude."

Le professeur Yaron Barac, directeur des programmes de transplantation cardiaque et pulmonaire et de soutien mécanique de l'hôpital Beilinson a déclaré : "Dans la plupart des cas de transplantation, nous ne connaissons pas le donneur et sa famille, nous n'avons pas de visages ou d'histoires de vie à raconter, mais les circonstances du décès de Lucy Dee étaient particulières."

"Lorsque nous avons appris la nouvelle du don de ses organes le lendemain de sa mort, ce fut un moment difficile pour nous tous, car nous avions l'impression de connaître Lucy et nous espérions tous qu'elle se rétablirait. Mais lorsque nous avons transplanté son cœur dans Lital, nous étions à la fois pris par un sentiment de grande tristesse et un sentiment de victoire et de continuation de la vie, en voyant de quelle manière Lucy donnait à Lital une chance de vivre."

Avshalom Sassoni/Flash90 La famille Dee avec une patiente greffée à l'hôpital Beillinson de Petak Tikva, le 2 mai 2023

La famille anglo-israélienne a également rencontré Mordehi Elkabetz, 51 ans, qui a reçu l'un des reins de Lucy et Daniel Geresh, 25 ans, qui a reçu son foie. Mordehi Elkabatz attendait une greffe depuis sept ans. Ahmed Suliman, 38 ans, le quatrième receveur d'origine arabe n'a pas pu assister à la réunion, mais a envoyé à la famille une plaque avec des versets de la Bible en hommage à Lucy Dee. Les cornées de la victime seront quant à elles transplantées prochainement.

"C'était émouvant de rencontrer Lital et tous les bénéficiaires. Nous avons tant perdu mais nous sommes réconfortés que tant de familles aient été sauvées d'une douleur similaire", a encore dit Keren Dee.

Lucy Dee, 48 ans, et ses filles Maya, 20 ans, et Rina, 15 ans, ont été abattues alors qu'elles circulaient en voiture dans la vallée du Jourdain le 7 avril. Les deux jeunes filles ont été tuées sur le coup, tandis que leur mère est décédée de ses blessures quelques jours plus tard. Son mari, le rabbin Leo Dee, a immédiatement fait part de son intention de donner ses organes.