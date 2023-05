"Les hacking se sont multipliés par 8, voire 10, en trois ans"

Depuis de nombreuses années, Israël demeure l'une des cibles favorites des hackers. Mais le phénomène a semblé s'accentuer ces derniers mois. Sites gouvernementaux, universités, organisations sécuritaires, banques, médias, données personnelles dérobées...rien n'est épargné aux Israéliens, alors même que le pays est réputé pour son avancée en matière de cybersécurité et d'informatique. Secteur privilégié de l'État hébreu, il attire pas moins de 20% des start-up israéliennes. Pourtant, selon des chiffres révélés par Gaby Portnoy, chef de la Direction nationale de la cybersécurité d'Israël, la cybersécurité israélienne a dû contrecarrer plus de 1 000 cyberattaques en 2022, et les chiffres 2023 s'annoncent encore plus inquiétants après la cyberattaque mardi contre les alertes du système Dôme de Fer.

"Israël est toujours une cible de cyberattaques, il y a un logiciel qui permet de voir les attaques en cours à l'aide d'une carte sur internet et on voit que le pays est très souvent visé par des hacking qui se sont multipliés par 8 voire 10 en trois ans", explique Rudy, ingénieur en cybersécurité depuis 10 ans, à i24NEWS.

IDF Cybersécurité israélienne

Les attaques, le plus souvent imputées au même groupe "Anonymous soudan", se font de plus en plus courantes. "On peut partir du principe qu'il n'y a pas que des Soudanais dans l'équipe de hackers, il doit très certainement y avoir tous les ennemis connus d'Israël et aussi des moins connus, comme les Russes. Même si leur communauté est très importante en Israël, beaucoup d'entre eux ne soutiennent pas le pays et commettent des attaques. Je sais qu'il y a des groupes de hackers qui sont très actifs contre Israël", affirme-t-il, ajoutant que le phénomène s'explique également par la présence quasi ininterrompue de l'Etat hébreu dans l'actualité internationale, accentuée ces dernières semaines par les conflits autour de la réforme judiciaire ou les opérations militaires à Gaza, Cisjordanie, ou en Syrie. "Aussi, le fait que Benjamin Netanyahou soit revenu au pouvoir n'a pas aidé", admet-il.

Selon Rudy, qui préfère garder l'anonymat, les trois types d'attaques les plus courantes sont le Osint, c'est-à-dire le renseignement en "sources ouvertes et accessibles", les attaques par déni de service (appelées DDos et qui ont pour objectif de rendre indisponible un service), et la modification de design de site internet. "Le piratage par DDos consiste à envoyer un nombre incalculable de requêtes sur un serveur en sachant qu'il ne va pas pouvoir répondre à toute la demande et va finir par ne plus fonctionner. Avec le Osint, ce sont les deux méthodes d'attaques les plus connues mais il y en a des moins dangereuses et des plus simples, comme modifier le design de certains sites en mettant des images de propagande. Ce n'est pas nocif dans l'absolu mais c'est surtout une question d'image, il s'agit des types d'attaques que j'ai vues le plus", explique-t-il.

Des sites qui ne sont pas à la hauteur

Si le pays semble vulnérable, les sites gouvernementaux ne reflètent pas le réel potentiel du pays, car la mise en place d'une plateforme sophistiquée nécessite d'importants moyens financiers. "Les systèmes sont vieux et on le voit par leur design. On a toutes les cartes en main pour changer cela mais malheureusement, ils ne le font pas encore assez à mon goût", concède Rudy qui déplore un manque d'investissement.

AP Photo/Jenny Kane Illustration

Selon lui, Israël pourra lutter contre le fléau du piratage s'il se décide à débloquer des fonds importants, former et recruter encore plus d'ingénieurs en cybersécurité. "Il en manque énormément aujourd'hui dans le monde entier, et surtout en Israël où il y a une demande très forte", précise-t-il. "Il faut former la nouvelle élite de la cyber et l'intégrer dans des environnements gouvernementaux. Mais pour cela, il faut leur donner les moyens", soutient-il, soulignant la nécessité de sensibiliser aussi le grand public sur la protection des données personnelles. "Les informations dans un téléphone sont accessibles à n'importe quel hacker s'il en a envie, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel", avertit-il.

Israël reste à la pointe de l'informatique

Malgré les cyberattaques, l'Etat hébreu demeure une référence dans le domaine au même titre que les Etats-Unis. "On crée des technologies tous les jours (Check Point, One Security qui ont des centres de recherche en Israël. Il y a même des sociétés aujourd'hui qui sont à la pointe en terme de hacking éthique (activités de piratages non malveillantes) comme Nso group, société qui fait un travail immense de recherche. Nous avons encore plusieurs années d'avance sur l'Europe", certifie l'ingénieur.

Michaël Assous est journaliste pour i24NEWS en français