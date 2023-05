Israël : Carrefour va ouvrir 50 magasins la semaine prochaine

Les denrées alimentaires vendues par l’enseigne seront toutes certifiées casher, y compris celles de la marque Carrefour

Carrefour, le géant français de la grande distribution, ouvrira mardi prochain 50 succursales dans tout Israël, représentant 250 millions de shekels (62,1 millions d’euros) d’investissement. L’enseigne a prévu d’ouvrir une centaine de magasins d’ici la fin de l’année.

Les succursales ouvriront sous les formats Carrefour City, Carrefour Market et Carrefour Hyper. Les magasins qui s'ouvriront ont été implantés selon le concept de la chaîne tout en respectant ses normes internationales. Des dizaines de professionnels de Carrefour du monde entier sont désormais en Israël pour former les équipes locales dans le respect des standards internationaux.

Les supermarchés proposeront plus de 1 000 produits estampillés Carrefour, dans environ 80 catégories différentes. Les denrées alimentaires vendues par l’enseigne seront toutes certifiées casher, y compris celles de la marque Carrefour, a indiqué le PDG de Carrefour Israël Uri Kilstein à Walla. .

Carrefour compte environ 14 000 succursales en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie de l'Est, pour un chiffre d'affaires d'environ 99,4 milliards d’euros, soit six fois les ventes de l'ensemble du marché israélien.