Israël : le rabbin Leo Dee déclare sur i24NEWS vouloir "parler aux familles des terroristes"

Il a perdu sa femme et deux de ses filles dans un attentat à Pessah

Le rabbin Leo Dee, mari de Lucy et père de Maya et Rina tuées dans un attentat terroriste dans la vallée du Jourdain à Pessah, était l'invité du Prime jeudi, alors que les deux terroristes qui ont assassiné sa femme et ses filles ont été éliminés ce matin dans une opération israélienne à Naplouse.

"Cela nous réconforte un petit peu de savoir qu'ils ont été éliminés, et tout le monde peut se sentir plus en sécurité en sachant qu'ils ont été tués", a réagi Leo Dee, ajoutant que le responsable du Shin Bet l'a contacté personnellement pour lui annoncer la nouvelle.

Leo Dee a demandé à parler à la famille des terroristes afin de comprendre pourquoi ils avaient mené cet attentat contre ses proches. "Mes enfants et moi aimerions les interroger, et essayer de comprendre pourquoi ils ont commis ce drame et quelle est leur vision pour réparer ce monde et créer une meilleure société pour nos enfants et petits-enfants. Ce serait intéressant que le monde entende ce que ces gens ont à dire, parce qu'ils ont probablement une raison et nous voudrions la connaître", a affirmé Leo Dee.

"Nous sommes très fiers de ces soldats qui ont risqué leur vie dans l'opération qui a permis d'éliminer les terroristes, nous sommes fiers de vivre dans un pays qui a une telle conscience morale. C'est admirable la force et le courage qu'ont ces soldats tout en préservant la vie de la population locale", a-t-il poursuivi.

Leo Dee a par ailleurs encouragé au don d'organes: "c'est un réseau de vie qui se crée", a-t-il affirmé, alors que lundi, il a pu entendre le coeur transplanté de son épouse battre chez une autre femme.