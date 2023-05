Israël : le ministère de la Santé envisage d'interdire la cigarette électronique

En un an, le taux d'adolescents de 12 à 14 ans fumant des cigarettes électroniques a augmenté de 300%

Le ministère israélien de la Santé a examiné jeudi la possibilité d’interdire la commercialisation des cigarettes électroniques. De hauts responsables du ministère ont affirmé que "les options sont en cours d'examen en raison de deux cas difficiles".

PRAKASH SINGH / AFP Cigarettes électroniques

Le ministère envisage plusieurs options : interdire purement et simplement la commercialisation des cigarettes électroniques, interdire uniquement celles aromatisées, ou encore imposer des images dissuasives sur les emballages. Des études ont en effet montré que les enfants sont beaucoup plus influencés par les visuels graphiques que par les conférences et les discours expliquant pourquoi le tabagisme peut nuire à la santé.

Au cours de l’année écoulée, une augmentation d’environ 300 % des adolescents entre 12 et 14 ans fumant des cigarettes électroniques a été constatée. Le ministère de la Santé a annoncé que toutes les options envisagées seront examinées très attentivement, ainsi que leur faisabilité juridique.

Franck Fife (AFP/Archives) Cigarette électronique

Cette décision du ministère de la Santé intervient après une décision similaire prise par l'Organisation mondiale de la santé. Ces dernières semaines en Israël, un garçon de 16 ans est décédé d'une insuffisance respiratoire après avoir fumé une cigarette électronique. Il y a trois jours, un autre garçon a été hospitalisé dans un état grave pour insuffisance respiratoire à l'hôpital Kaplan de Tel-Aviv, où il se trouve toujours, son pronostic vital n’étant plus engagé à l’heure actuelle.