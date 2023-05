Il a affirmé qu'un passager du vol voulait le piéger

Un touriste américain a été arrêté à l'aéroport Ben-Gourion jeudi après avoir annoncé au contrôle des frontières qu'il avait une bombe dans son bagage à main, a rapporté N12.

Le touriste aurait atterri plus tôt dans la journée en provenance de New York et serait entré en Israël sans problème. Il a déclaré s'être rendu en Israël pour une excursion de plongée et a visité Jérusalem pendant la journée.

Selon N12, il est ensuite retourné à l'aéroport dans la soirée pour rentrer aux États-Unis. Après avoir passé le contrôle des frontières et embarqué dans l'avion, il est descendu à nouveau de l'avion et a annoncé la présence de la bombe à un agent.

Selon une enquête menée par la Population Authority, le touriste a été expulsé de l'avion par une hôtesse de l'air après lui avoir affirmé qu'il ne voulait pas être dans l'avion parce que quelqu'un "en bleu" avait placé la bombe dans son sac pour le piéger.

Flash90

Aucune bombe n'a été trouvée dans son sac, mais la chaîne N12 a indiqué qu'il transportait des pages photocopiées d'un livre intitulé "Kings of the Desert" (Rois du désert), où il était question de "l'incendie de Jérusalem". Le touriste sera rapatrié par avion aux États-Unis dans les prochaines 24 heures.

"Ce n'est pas une nuit comme les autres, mais dans ce genre de situation, les officiers n'hésitent pas à faire immédiatement intervenir les forces de sécurité", a déclaré l'autorité aéroportuaire israélienne.

Ce n'est pas la première fois que des touristes américains provoquent la panique à l'aéroport Ben-Gourion à cause d'engins explosifs. L'année dernière, une famille américaine a déclenché une alerte à la bombe en présentant un obus non explosé qu'elle avait trouvé lors de sa visite sur le plateau du Golan et en demandant si elle pouvait l'emporter avec elle dans l'avion. La famille a ensuite été autorisée à embarquer sans la bombe.