"L' arme de la grève de la faim est efficace et sert nos efforts"

Le Comité des prisonniers palestiniens a annoncé ce vendredi que les détenus administratifs ont décidé d'entamer une grève de la faim dans les prochains jours "en réponse au meurtre de Khader Adnan".

L'annonce officielle précise que la grève de la faim commencera "avec la fin de la période de deuil du martyr et de la réponse de Gaza à sa mort".

L'annonce indique également que la décision de commencer la grève de la faim est prise après "avoir épuisé tous les outils de pression et réalisé qu'ils ne peuvent pas donner de résultats positifs dans les cas de détention administrative".

Selon eux "l'arme de la grève de la faim, avec le soutien des factions, est une arme efficace qui sert nos efforts". "Après des consultations continues, et sur la base des principes de liberté et de justice, qui sont plus importants que de vivre sous l'humiliation de l'occupation, nous avons décidé d'entamer une grève de la faim ouverte dans les prochains jours", ont ils affirmé.

Mardi dernier, le haut responsable du Jihad islamique, Khader Adnan, est mort dans une prison israélienne, après une grève de la faim de 86 jours.

Les organisations terroristes ont lancé une centaine de roquettes vers le territoire israélien, tirs revendiqués par le Hamas et le Jihad islamique. En réponse, des avions de l'armée de l'air ont attaqué la bande de Gaza. Selon le porte-parole de Tsahal, deux vagues d'attaques ont été menées contre 16 cibles du Hamas et du Jihad islamique.

Le porte-parole de Tsahal a également mis à jour le nombre de roquettes tirées sur Israël au cours de la journée écoulée. Selon lui, 104 lancements depuis la bande de Gaza ont été détectés, dont 11 roquettes sont tombées en mer, 14 dans la bande de Gaza, 24 ont été interceptées avec succès par le Dôme de fer, 48 sont tombés dans des terrains vagues et 7 roquettes sont tombées dans des lieux non localisés.