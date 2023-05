"Diar Umari a été abattu par un colon sioniste et nous répondrons fermement aux crimes de l'occupation"

Le Hamas a promis de venger la mort de Diar Umari, un Arabe israélien de 19 ans résidant de la localité de Sandala près d'Afula, dans le nord d'Israël, qui a été tué par balle samedi près de l'entrée de l'implantation israélienne de Gan-Ner.

"Diar Umari a été abattu par un colon sioniste et nous répondrons fermement aux crimes de l'occupation", a déclaré le groupe terroriste au pouvoir à Gaza.

Un habitant de Gan-Ner âgé de 32 ans a été arrêté, soupçonné d'avoir tiré sur le jeune homme, déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Dépourvu de casier judiciaire, il sera présenté à un juge lundi afin d'obtenir la prolongation de sa détention. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait sorti son arme à la suite d'une altercation avec la victime sur la route.

L'avocat du suspect a indiqué à la chaîne 12 que celui-ci plaiderait la légitime défense. "Il s'agit d'un cas très malheureux de dispute sur la route. Mon client est un ancien combattant Golani, un réserviste qui est rentré il y a quelques jours à peine après avoir défendu les frontières du pays. Il affirme avoir été agressé et s'être défendu alors qu'il craignait pour sa vie", a indiqué l'avocat, soulignant que "toute tentative d'attribuer un motif nationaliste à cet incident était sans fondement".

Le Conseil régional de Gilboa a également réagi après l'incident : "Cet incident est tellement étranger à l'esprit qui règne dans la région de Gilboa, à la tolérance et à la fraternité qui nous caractérisent tous. Nous sommes extrêmement peinés et nous appelons chacun à aider à calmer les esprits et à permettre à la police de continuer à gérer l'incident. Il est de notre devoir de faire preuve de responsabilité et d'agir pour préserver l'unité."

Samedi soir, des dizaines de manifestants arabes ont bloqué la route de Wadi Ara, près d'Umm al-Fahm, pour protester contre la mort du jeune homme.