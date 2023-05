"Nous avons arrêté plus de 100 terroristes depuis le début de l'année" (B. Netanyahou)

"Il s'agit d'une réussite sans pareille au niveau international"

Lors de la réunion du cabinet dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu à remercier et à féliciter les forces de sécurité qui ont éliminé hier les terroristes responsables de l'attaque à Avnei Hefetz.

"Depuis le début de l'année, nous avons appréhendé plus de 110 terroristes - c'est un chiffre record. Ces arrestations ont nécessité des opérations complexes au cœur des villes arabes, avec des dommages minimes pour nos forces et les personnes non impliquées", a assuré Benjamin Netanyahou.

"90 % des victimes du côté palestinien sont des terroristes. Je tiens à souligner aux membres du gouvernement qu'il s'agit d'une réussite sans pareille au niveau international. Je doute qu'une autre armée et d'autres forces de sécurité soient en mesure d'obtenir un tel résultat sur des champs de bataille remplis de civils. Mais nos forces le font, et elles méritent tout notre respect pour cela", a-t-il poursuivi.

"Le bras long d'Israël atteindra tous ceux qui tentent de nuire à nos citoyens."

Dans le domaine économique, le Premier ministre a annoncé qu'un budget biennal à la Knesset serait bientôt adopté. "Nous avons commencé par un programme d'éducation gratuite pour les enfants de 0 à 3 ans, avec un budget de cinq milliards de shekels. Notre programme apportera une éducation de qualité aux enfants d'âge préscolaire, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Il aidera les familles sur le plan financier et, bien sûr, permettra aux conjoints de travailler", a déclaré Netanyahou.

Oren Ben Hakoon/Flash90

"Il s'agit d'un changement considérable. Cela signifie que dans l'État d'Israël, l'éducation sera gratuite de 0 à 18 ans. Nous nous alignons ainsi sur les pays les plus avancés du monde", a-t-il dit.

Il a également évoqué la lutte contre le coût de la vie et annoncé de nouvelles mesures dans le cadre de la réforme "One Soul", pour les personnes handicapées de Tsahal et des forces de sécurité.