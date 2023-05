Quelles sont les villes les moins sûres d'Israël ?

La ville où l'on recense le plus d'agressions est Beersheva dans le Néguev

Le département de recherche de la société immobilière Madlan a publié pour la première fois les données sur la criminalité recensées par la police israélienne dans les villes d'Israël, dans le but de fournir des informations utiles dans le choix du lieu de résidence.

Selon ces chiffres, c'est à Beersheva (sud), dans le quartier Dalet, que le plus d'incidents d'agressions ont été signalés avec 443 cas en 2022. Suit le quartier du centre-ville de Petah Tikva (centre) avec 362 incidents rapportés l'année dernière. En troisième et quatrième position de cette liste, figurent deux autres quartiers de Beersheva, le quartier Vav, avec 254 cas et le quartier Guimel avec 232 agressions.

Au total, selon le Bureau des statistiques, plus de 34 % des habitants de Beersheva dans le Néguev faisaient état d'une hausse de leur sentiment d'insécurité en 2022 par rapport à l'année précédente.

HAZEM BADER / AFP Vue sur la ville de Beersheva avec un campement bédouin au premier plan

Pour ce qui concerne les meurtres et tentatives de meurtre, la ville de Lod (centre) arrive en tête, avec six cas signalés l'année dernière dans la vieille ville, suivie du quartier Hadar HaCarmel à Haïfa (nord) avec quatre cas. Viennent ensuite le village arabe de Kfar Yasif (nord), le centre industriel de Lod, Herzliya Pituach (centre), Nazareth et Netanya avec trois cas chacun. Concernant les cas d'infractions sexuelles signalées à la police, la ville de Beersheva arrive en tête avec pas moins de 63 incidents rapportés l'année dernière.

NTA Metropolitan Mass Transit System La ville de Petah Tikva

Pour ce qui est des vols de voitures, c'est le quartier de Pisgat Zeev à Jérusalem qui occupe la tête du classement avec 167 véhicules dérobés en 2022. En seconde position se trouve le quartier du centre-ville à Netanya avec 152 véhicules volés, puis le quartier du centre à Petah Tikva avec 148 véhicules volés.

Pour ce qui est des délits liés à la drogue, le quartier de Neve Shanan à Tel-Aviv est en tête avec 432 cas - également en tête des crimes contre les biens avec 1 484 cas en 2022. Vient ensuite le quartier de Hadar Carmel à Haïfa avec 201 crimes liés à la drogue.