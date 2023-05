Juifs karaïtes : les traditionalistes purs et durs aux tendances libérales

La petite communauté alliant le respect le plus strict des traditions à des valeurs libérales suscite un intérêt croissant dans le monde entier

Un petit centre de la vieille ville de Jérusalem ouvre une porte sur le monde fascinant des juifs karaïtes, une communauté petite mais importante du judaïsme, dont l'histoire remonte à des centaines d'années.

Les Karaïtes ne croient qu'en la Bible écrite et non aux interprétations supplémentaires, telles que le Talmud ou les textes juifs modernes. Cette perspective les amène, par exemple, à pratiquer le shabbat, jour saint pour les juifs, de manière très extrême.

Ils n'utilisent aucun appareil électronique ou mécanique et éteignent même leur réfrigérateur, ce que même les ultra-orthodoxes ne font pas. Ils ne célèbrent pas non plus Hanouca et Lag BaOmer, deux fêtes juives qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Mais, dans une certaine mesure, cette communauté a une approche libérale et avancée du mariage.

"Si nous parlons de mariage, nous devons parler d'égalité des sexes", explique à i24NEWS Oshra Gezer, vice-présidente de l'organisation du judaïsme karaïte universel. "Tous nos vœux de mariage sont écrits en hébreu et il s'agit en fait d'un accord égal entre un homme et une femme. Ils ont les mêmes droits. Et si, pour une raison quelconque, l'accord n'est pas respecté, ils peuvent chacun demander le divorce. Il n'y a pas d'"Agounot", dit-elle, en référence au terme désignant la situation d'une femme dont l'époux a disparu sans laisser de traces, qui a été abandonnée par lui (sans motif et sans être divorcé ), ou encore une femme à qui le mari refuse de donner le guet, l'acte de divorce religieux dans le judaïsme.

Quelques étages en dessous du centre se trouve une petite synagogue qui serait l'une des plus anciennes en activité au monde.

"Comme vous le voyez, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Les Karaïtes croient que les femmes et les hommes peuvent prier ensemble", explique à i24NEWS Oshra Gezer, vice-président de l'organisation 'Universal Karaite Judaism'. Nous enlevons nos chaussures, car c'est un lieu saint. Nous n'avons plus de temple juif, alors nous considérons notre synagogue comme notre temple". Certains comparent les karaïtes aux musulmans, car ils se prosternent totalement lorsqu'ils prient.

i24NEWS Yossi Yefet, président adjoint de l’Association du judaïsme karaïte mondiale

"Quand les gens voient comment nous prions, cela ressemble à une mosquée. Mais c'est très facile à expliquer. Le judaïsme est une religion monothéiste. Il en va de même pour le christianisme et l'islam. Ce que nous faisons, c'est maintenir la façon dont nous devrions prier, comme nous sommes obligés de le faire. Nous n'avons pas peur d'être comparés à d'autres religions", a-t-elle affirmé.

Pendant des années, les Karaïtes ont été rejetés par le judaïsme dominant, mais des décisions rabbiniques récentes les acceptent en tant que Juifs. Aujourd'hui, il n'y a que 50 000 juifs karaïtes connus dans le monde, mais cette communauté, qui allie tradition et valeurs libérales, suscite un intérêt croissant.