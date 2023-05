"La vague de violence meurtrière est une urgence et un défi stratégique pour l'Etat d'Israël"

Le président israélien Isaac Herzog a dénoncé lundi, dans un discours, la vague de violence qui frappe Israël, depuis sa résidence de Jérusalem. "La vague de violence meurtrière est une urgence et un défi stratégique pour l'Etat d'Israël. C'est un terrorisme civil qui nous menace tous et qui n'a pas de frontière", a-t-il déclaré.

"C'est un moment d'urgence. Ce matin, nous avons appris avec stupéfaction un autre cas de meurtre en Israël. Cette fois, c'était Hanan Abu Hit, une jeune femme, mère d'un garçon de 5 ans, qui a été assassinée de sang-froid, près de chez elle à Haïfa", a-t-il affirmé.

La jeune femme est la 73e victime arabe de la criminalité depuis le début de l'année, un chiffre alarmant qui met en lumière la violence croissante au sein de cette communauté.

"C'est à vous, sœurs et frères, qui vous engagez à sauver des vies humaines dans tous les secteurs et communautés en Israël, que j'ai trouvé approprié de parler de l'épidémie de meurtres et de violence qui frappe Israël. Cette vague de violence meurtrière est un défi stratégique pour l'État d'Israël, rien de moins", a-t-il souligné.

"Des personnes sont assassinées à différents âges dans différents endroits. Une partie importante d'entre eux sont issus de la société arabe. Il semble que personne n'est à l'abri alors que des citoyens israéliens sont tués sous nos yeux. C'est une situation inacceptable", a martelé le président israélien.

Isaac Herzog a qualifié cette violence de "terrorisme civil qui nous menace tous"."Nous devons tous nous unir contre lui et immédiatement. Ce terrorisme, ces meurtres et cette violence n'ont pas de frontière", a-t-il ajouté.

"J'appelle tous les responsables, les élus et les dirigeants, le gouvernement d'Israël, le Conseil de sécurité nationale, la défense, la justice, les renseignements et la sécurité intérieure à tenir d'urgence des discussions et à prendre des décisions décisives et fermes, à cesser les excuses, à agir par tous les moyens, et à mener une guerre d'usure sans compromis, qui éradiquera cette menace, et immédiatement", a-t-il conclu.