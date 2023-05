"On espère que voir la concurrence arriver fera tomber les monopoles"

Le Jour J est arrivé ! Attendu comme le messie en Israël, pays soumis à la vie chère et à la concurrence limitée, Carrefour est sur le point de planter son logo. Enfin. Pas moins de 50 magasins ouvriront à l'unisson à midi pile ce 9 mai, avec un cordon coupé devant chaque boutique, inaugurations obligent. Pour l'occasion, le PDG du groupe, Alexandre Bompard, a fait le déplacement et sera reçu mardi soir par l'ambassadeur de France en Israël. Dans une vidéo publiée sur Twitter, le Premier ministre Benjamin Netanyahou qualifie lui aussi l'initiative d'"énorme réussite" pour Israël, et affirme qu'elle "permettra d'accroître la concurrence et de faire baisser les prix pour les consommateurs".

"50 est un chiffre symbolique pour la chaîne de supermarchés, car Israël est le 50e pays dans lequel Carrefour ouvre ses magasins", explique Miri Maman, journaliste i24NEWS. "Dans la première phase, seuls trois hypermarchés mesurant entre 2500 et 4000 mètres carrés seront ouverts à Raanana, Netanya et Bet Shemesh (la ville où se trouve la centrale de Carrefour)", poursuit-elle en ajoutant que "ces villes n'ont pas été choisies au hasard mais parce qu'elles concentrent une forte communauté française qui connaît "déjà très bien les magasins Carrefour".

Il y aura aussi, bien sûr, des Carrefour de quartier de taille plus modeste (Carrefour City et Carrefour Market) dont certains sont toujours en construction. Les habitants des villes concernées ont tous reçu une invitation à participer à l'inauguration des magasins et des cadeaux pour les premiers clients sont attendus, comme des sacs réutilisables. "Les consommateurs israéliens pourront bénéficier de plus de choix, même si les produits de la marque seront 10% plus chers qu'en France en raison des frais liés à l'importation et à la casherout. Mais leur gamme de prix sera entre 30 et 40% moins chers que des produits similaires en Israël", a-t-elle souligné.

Caroline Haïat/i24News

"Depuis l'an dernier, des produits Carrefour sont commercialisés dans certaines chaînes et les prix sur certains d'entre eux (sachets de thé, capsules de café) sont entre 30 à 40% moins chers que ce qui est proposé en grandes surfaces. Mais Supersal et Rami Levi ont leur propre marque et restent moins chers que l'enseigne Carrefour. Sur les produits ménagers, Carrefour est imbattable, mais sur tout ce qui est produits frais, l'enseigne française sera certainement plus chère car elle va devoir négocier en Israël pour le lait ou la viande à cause des monopoles, donc ça risque d'être plus compliqué", a prévenu Miri Maman, en conseillant aux clients d'établir des comparatifs.

"Ne plus être des pigeons"

Les Franco-Israéliens attendent de pied ferme l'arrivée de la chaîne en Israël qui annonce sa venue depuis plus d'un an. "Les gens sont extrêmement enthousiastes car tout augmente malgré la campagne de Netanyahou contre la vie chère", a témoigné Ingrid à i24NEWS connue sous le nom d'Ingrid les bons tuyaux, influenceuse qui regroupe une communauté de plus de 14 000 personnes sur Instagram. "Je suis moi-même super heureuse et très contente en tant que Française. Je me suis battue en temps voulu avec mes abonnés pour boycotter les produits des sociétés qui augmentaient leurs prix en Israël et je suis très contente de l'arrivée de Carrefour mais aussi de Spar. On nous a aussi parlé d'Intermarché qui a visité Israël. On espère que voir la concurrence arriver fera tomber ces monopoles et que les israéliens ne seront plus des pigeons", affirme-t-elle, tout en déplorant leur silence face au fléau de l'inflation.

PASCAL PAVANI / AFP Le Logo de Carrefour

Ludivine, installée à Ashdod depuis presque dix ans, se réjouit aussi de l'arrivée de Carrefour en Israël. "C'est vraiment une belle opportunité pour le pays d'avoir accès aux produits français de qualité, car les Israéliens adorent la cuisine française. Et pour nous, cela permet de profiter de nos produits préférés sans avoir à les ramener de France, nous sommes ravis de cette belle initiative", a-t-elle affirmé.

"Au début je n'y croyais pas, mais maintenant que ça se concrétise, je suis vraiment heureuse de l'arrivée de Carrefour qui va aussi me permettre de retrouver les produits de mon enfance. Mais ce que j'espère, c'est qu'il y aura un réel impact sur nos portefeuilles", a réagi de son côté Jacques qui réside à Netanya depuis une vingtaine d'années. "L'arrivée de Carrefour et ses bas prix en Israël est une bonne nouvelle. Cela fera peut être réfléchir les autres concurrents. Par ailleurs nous bénéficierons de l'arrivée de produits français à des prix corrects", se réjouit Nastassja à Tel-Aviv.

Un grand défi

"La question qui est sur toutes les lèvres est de savoir si la promesse du PDG de Carrefour Israël, selon laquelle cette entrée massive va provoquer une révolution des prix va se réaliser", avance le Dr Daniel Guggenheim, économiste à i24NEWS.

LOIC VENANCE / AFP Une femme entre dans un supermarché géant français Carrefour

"L'investissement en Israël s'élève à hauteur de 250 millions de shekels (plus de 62 millions d'euros). L'objectif est d'ouvrir jusqu'à 100 succursales fin 2023, avec dans chacune, plus de 1000 produits carrefour, dont 400 alimentaires dans 80 catégories", précise-t-il.

"En ce qui concerne les barrières bureaucratiques qui freinent l'importation, les règles ont récemment été sensiblement assouplies. Par exemple, il suffira d'une simple déclaration de Carrefour stipulant que le produit est conforme aux normes européennes pour le déclarer comme tel. Cela va d'ailleurs faciliter l'entrée de la chaine hollandaise de supermarchés Spar, organisée par Supersal [...] Depuis cet été, des produits carrefour sont vendus en Israël, notamment le chocolat, le café, l'huile et les cornflakes. Souvent, ils ont pris une part importante du marché, même face aux marques traditionnelles israéliennes, car ils sont vendus à un prix bien plus avantageux. Cependant, c'est quand même plus cher qu'en Europe et il n'est pas sûr que Carrefour puisse maintenir ce niveau de prix à long terme. Enfin, le grand défi concerne la viande, le lait et les fromages, pour des raisons de casherout", a-t-il conclu.

L'heure de vérité approche : les consommateurs israéliens pourront constater dès cette semaine si l'arrivée de l'enseigne française constitue une vraie ouverture du marché ou juste un beau coup de com'.

Michaël Assous est journaliste pour i24NEWS en français