Israël : la 25e édition du festival Docaviv du 11 au 20 mai

Le festival israélien Docaviv revient cette année à Tel-Aviv pour sa 25e édition du 11 au 20 mai, avec des films documentaires du monde entier dont quatre films réalisés en France ou en co-production avec la France.

Le festival créé en 1998 a pour vocation de promouvoir la production documentaire du monde entier.

Cette année, la sélection se préoccupe des enjeux environnementaux avec plusieurs documentaires sur ce thème, ainsi qu'une exposition en réalité augmentée (XR) présentant les travaux de près de 40 artistes israéliens et internationaux.

Des documentaires sur les destins extraordinaires de personnalités connues parmi lesquels le documentaire français "Jane Campion, la femme cinéma" (2022) de Julie Bertuccelli, sont notamment au programme.

Seront également projetés le court-métrage Radiadio d’Ondine Novarese (France) et le film documentaire d’Ila Bêka et Louise Lemoine Big Ears Listen With Feet, une balade dans la mégalopole bétonnée de Bangkok dans laquelle on découvre les lieux étonnants qui ont façonné l’identité et la sensibilité de l’architecte thaï Boonserm Premthada.