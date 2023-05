15 % ont déclaré n'avoir eu aucun rendez-vous amoureux au cours de l'année écoulée

Les femmes juives religieuses veulent se marier mais ne reçoivent pas suffisamment de propositions de rencontres (shidouhim), selon un rapport publié dimanche par l'ONG israélienne Baim Betov, qui vise à soutenir les juifs religieux célibataires dans leur recherche d'un partenaire de vie.

Le sondage, réalisé en collaboration avec l'institut de recherche Maagar Mochot, s'est spécifiquement concentré sur les célibataires âgés de 25 à 40 ans qui s'identifient comme sionistes religieux.

67 % des répondants (78 % des femmes et 53 % des hommes) ont déclaré qu'ils n'étaient pas assez souvent présentés à des partenaires potentiels par leurs amis et leur famille, et 77 % des femmes âgées de 35 à 40 ans ont déclaré qu'elles n'étaient pratiquement jamais présentées à des hommes.

15 % ont déclaré n'avoir eu aucun rendez-vous au cours de l'année écoulée, et 34 % ont déclaré n'avoir jamais eu de relation sérieuse ayant duré plus de quelques mois.

90% des personnes interrogées ont déclaré que trouver un partenaire est très important pour elles et 80% sont inscrites sur des applications de rencontres.

Par ailleurs, 55% des célibataires ont déclaré que ce statut avait un effet sur leur relation avec le judaïsme, 53% indiquant que cela les éloignait de la pratique orthodoxe traditionnelle.