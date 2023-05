Israël : le bébé né d'une erreur de FIV restera avec ses parents non biologiques

"Nous pouvons enfin être ses parents en toute quiétude"

Epilogue dans l'affaire du bébé issu d'une erreur de manipulation lors d'une fécondation in vitro. La Cour suprême israélienne a officiellement décidé ce lundi que le bébé prénommé Sophia resterait avec sa mère non biologique, celle qui l'a mise au monde. "Nous pouvons enfin être ses parents en toute quiétude", a dit le couple après la décision de la Haute cour.

Alors que la mère de Sophia étaient enceinte de quatre mois à la suite d'une FIV pratiquée au Centre Assuta d'Ashdod, des tests médicaux ont montré que celle-ci n'était pas la mère biologique du bébé, et que l'embryon implanté n'était pas le sien. A la naissance de l'enfant, une bataille judicaire a éclaté entre le couple qui affirmait vouloir élever l'enfant comme le sien, et six couples pris en charge dans le même centre médical à la même période et qui affirmaient être susceptibles d'être les parents biologiques du bébé.

Yossi Aloni/Flash90 L'entrée de l'hôpital universitaire Samson Assuta Ashdod, dans la ville d'Ashdod, dans le sud d'Israël, le 26 janvier 2022

Mais après de nombreux retournements judicaires, la Cour suprême a finalement décidé il y a deux mois de ne pas autoriser les tests génétiques pour les couples requérants. Et ce lundi, la plus haute juridiction du pays a finalement clôt l'affaire en décidant officiellement que la petite Sophia resterait avec ses parents non biologiques.