Une nouvelle peinture murale en soutien aux manifestants iraniens dévoilée en Israël

Une nouvelle fresque murale en soutien aux manifestants iraniens contre le régime des ayatollahs, la cinquième du genre, a été dévoilée dimanche dans la ville côtière de Netanya. La fresque, réalisée par le graffeur israélien Benzi Brofman, contient le slogan "Femme, vie, liberté" en anglais, hébreu et farsi.

L’homme à l’origine de l’évènement, le cinéaste et entrepreneur américain d'origine iranienne Hooman Khalili, a dévoilé la fresque sur le marché de la ville, a rapporté The Media Line. "Toutes les fresques sont destinées à une chose : unir l'Iran et Israël", a-t-il déclaré lors de l’évènement. "Les Iraniens et les Juifs sont amis depuis 3 000 ans et cette fresque est un rappel de notre amitié", a-t-il ajouté.

Netanya

La maire adjoint de Netanya, Shiri Hazuel, a quant à elle indiqué lors de l'inauguration que ces peintures murales sensibilisaient à la situation difficile des Iraniens. "C'est le moins que nous puissions faire et nous devons faire beaucoup plus pour ces personnes qui souffrent".

"Il y a une très grande communauté de Juifs iraniens à Netanya et le message sur la liberté, les femmes et l'égalité des droits, ainsi que la question de la communauté iranienne, résonnent à Netanya", a pour sa part affirmé un autre maire adjoint de la ville Efraim Bulmash.

Hooman Khalili a commencé à dessiner des peintures murales en Israël en janvier, à l'invitation de Fleur Hassan-Nahoum, adjointe au maire de Jérusalem. La première fresque dans le pays a été inaugurée dans le quartier de Talpiot, à Jérusalem et représente les quatre premières victimes de la répression iranienne, dont Mahsa Amini. Il prévoit d’en faire réaliser 18 au total dans tout le pays.