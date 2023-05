"En tant que juif, Israël est le pays le plus sûr" (Ministre de l'Immigration)

"La communauté juive de France est très sioniste et très forte"

Ofir Sofer, le ministre de l'Immigration et de l'Intégration d'Israël, a réagi aux propos de la France après l'élimination de terroristes palestiniens dans des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza, qui ont fait plusieurs victimes civiles collatérales. Paris a ainsi déclaré que "les obligations de protection des civils et de respect du droit international humanitaire incombent à Israël".

"Je ne pense pas qu'il y ait une armée aussi éthique et morale que l'armée israélienne. je voudrais rappeler qu'il y a eu une attaque terroriste dans un quartier résidentiel en Israël à l'heure où les enfants sortaient de l'école. Il y a des Israéliens dont la routine est rythmée par les activités terroristes. Ces attaques ciblées contre les chefs du Jihad avaient pour objectif de contrecarrer de futurs attentats contres les civils israéliens. ", a réagi mardi soir Ofir Sofer, qui a salué "la précision" des raids.

Interrogé pour savoir si, selon lui, la situation sécuritaire pourrait dissuader la communauté juive de France de venir s'installer en Israël, le ministre a répondu qu'Israël était le lieu le plus sûr pour un Juif. "Je pense que la communauté juive de France est très sioniste et très forte, ce sont des gens que j'aime beaucoup et nous serions ravis de les avoir en Israël", a-t-il affirmé en ajoutant que l'Etat hébreu est "un pays sûr".

Ofir Sofer a exprimé son espoir de présenter un plan très prochainement pour faire venir les jeunes français en Israël, et a fait part de sa rencontre avec des dirigeants communautaires à Paris. "Cela m'a fait une forte impression. J'ai été très impressionné par la chaleur de cette communauté et par son amour pour Israël", a-t-il affirmé. Le ministre soutient que l'Etat d'Israël doit "investir davantage dans l'immigration juive en provenance de tous les pays, et plus précisément de la France. "Nous n'en avons pas fait assez pour les encourager davantage à venir, et c'est pareil pour les Etats-Unis. C'est là où il faut investir et nous le faisons".