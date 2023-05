Alors que l'espoir d'un cessez le feu était perceptible à 18h, le Jihad islamique et Israël ne semblent toujours pas avoir trouvé de terrain d'entente

"Israël était encore en plein combat contre le Jihad islamique dans la bande de Gaza", a déclaré le Premier ministre mercredi, sans confirmer les annonces de cessez-le -feu mais en affirmant néanmoins que "la fin était proche".

"Nos forces attaquent avec puissance la bande de Gaza et font payer un lourd tribut aux organisations terroristes. Tous ceux qui essaient de porter atteinte à Israël seront ciblés. Nous disons aux terroristes et à ceux qui les envoient : vous ne pouvez pas vous cacher et c'est nous qui choisissons le lieu où nous vous portons atteinte. Jusqu’à présent, nous avons touché et affaibli le Jihad islamique comme jamais dans son histoire. Nous avons touché ses défenses aériennes, ses munitions. En réaction ils ont lancé des centaines de roquettes contre notre territoire. Je voudrais féliciter ici le ministère de la Défense qui a réussi avec succès ses opérations ainsi que le test de nouveaux systèmes de défense. Nous sommes également très heureux qu’aucun citoyen Israélien n’ait été blessé".

Le Premier ministre a étendu ses félicitations à tous les services de sécurité ainsi qu’au Shin Bet. "Le combat n’est pas terminé. Nous continuons ensemble et nous vaincrons ensemble", a-t-il conclu.

Nouvelles salves de roquettes sur le sud du pays

Malgré les rumeurs de cessez-le-feu vers 18h, plus de 70 roquettes ont été tirées de Gaza sur le sud et le centre d'Israël mercredi soir. Plus de 300 roquettes ont été tirées depuis 13h, dont la majorité ont été interceptées par le Dôme de fer.

Le ministre de la Défense Yoav Galant a quant à lui également tenu à souligner, lors de son allocution, que Tsahal et les forces de sécurité ont frappé très durement le Jihad islamique. "Grâce à cette offensive et à notre initiative, nous avons réussi à cibler des terroristes qui préparaient des tirs contre Israël. Nous les avons laissés sans capacité de réagir. 400 roquettes ont été tirées, un quart d’entre elles sont retombées sur Gaza, une immense partie d’entre elles ont été interceptées et seulement quelques-unes sont malheureusement tombées sur des habitations", a-t-il dit.

Galant a également salué la coordination de tous les services de sécurité : "Je n’avais jamais rien vu de tel, c’est un élément de fierté et de puissance pour l’Etat d’Israël. Nous sommes prêts à continuer à agir contre tout élément tentant de nous défier. Nous n’hésiterons pas à faire usage de toute notre force contre quiconque tenterait de porter atteinte à Israël ou ses citoyens. Nous pourrons reproduire l’action de cette nuit à tout moment et quand nous l’estimerons nécessaire. Je peux dire ce soir aux citoyens d’Israël : vous pouvez faire confiance aux soldats, aux officiers, aux combattants. Je salue les civils Israéliens et leur résilience. Notre force dépend aussi du comportement de chaque citoyen d’Israël".

Alors que l'espoir d'un cessez le feu sous la houlette de l'Egypte était perceptible en début de soirée, le Jihad islamique et Israël ne semblaient pas avoir trouvé de terrain d'entente à 22h. Une chose est sûre, personne et surtout pas le groupe terroriste, ne tient à l'escalade. Le Hamas, frère ennemi du Jihad, s'est lui tenu à l'écart du conflit.