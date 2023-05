111 nouveaux immigrants éthiopiens sont arrivés en Israël

Depuis 2020, plus de 2 250 immigrants ont immigré d'Éthiopie vers Israël

111 Juifs éthiopiens ayant trouvé refuge en Israël ont fait leur alyah mardi à bord d'un vol organisé par l'Agence juive pour Israël.

Ils sont arrivés en Israël accompagnés du président du conseil d'administration de l'Agence juive, Mark Wilf, ainsi que de plusieurs responsables et personnalités. Ils ont été accueillis à l'atterrissage par le président de l'Agence juive, Doron Almog.

"Atterrir en Israël avec un vol de nouveaux olim (nouveaux immigrants) d'Éthiopie est un moment à couper le souffle qui nous rappelle la chance que nous avons d'avoir l'État d'Israël comme patrie et refuge", a déclaré M. Wilf. "Amener ces olim à commencer une nouvelle vie en Israël incarne le dévouement de l'Agence juive à notre rôle historique de défenseur inébranlable du peuple juif, où qu'il se trouve", a-t-il affirmé.

Les nouveaux immigrants seront envoyés dans l'un des 17 centres d'intégration gérés par l'Agence juive, où ils bénéficieront d'un logement subventionné répondant à leurs besoins culturels. Ils recevront également un soutien financier et des conseils, un enseignement de l'hébreu (dit oulpan) et une préparation au marché du travail et au système éducatif israéliens.

Plus de 2 250 immigrants originaire d'Éthiopie sont venus en Israël dans le cadre de l'opération Tzur Israël.