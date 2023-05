"La transmission de la mémoire de la Shoah est plus que jamais indispensable alors que les témoins de la Shoah se font chaque jour de moins en moins nombreux"

"Transmettre la mémoire de la Shoah à l’ère des réseaux sociaux" : tel est l'objectif du projet pédagogique mené par l’ambassade de France en Israël, l’Institut français d’Israël et le lycée français Maïmonide Mikvé-Israël.

L'ambassade de France et l’Institut français d’Israël ont souhaité lancer, en partenariat avec le lycée français Maïmonide Mikvé-Israël, un projet pédagogique de transmission numérique de la mémoire de la Shoah, sous le parrainage de l’influenceur israélo-britannique Dov Forman.

"Alors que les témoins directs de la Shoah se font chaque jour de moins en moins nombreux et que le négationnisme trouve de nouveaux avatars, en particulier dans le monde numérique, la transmission de la mémoire de la Shoah est plus que jamais indispensable", indique le communiqué.

Ambassade de France en Israël

Conduit du 23 avril au 31 mai 2023 dans le cadre des enseignements d’anglais et d’histoire du lycée français Maïmonide Mikvé-Israël, ce projet transversal mobilise 50 élèves des classes de Première autour de trois temps forts.

En avril, les élèves ont été sensibilisés aux contenus diffusés par M. Forman sur la plateforme TikTok, et participé à une séquence de travail collectif, en prévision d’un échange l'influenceur.

La journée de mercredi a marqué le lancement officiel du projet en présence d'Eric Danon, ambassadeur de France en Israël et de Dov Forman. A cette occasion, Dov a échangé avec les élèves sur l’origine et la nature de son engagement, évoquant les modalités d’utilisation des réseaux sociaux pour aborder le sujet de la Shoah. Il a ensuite ouvert le concours dans le cadre duquel les élèves devront eux-mêmes recourir aux réseaux sociaux pour élaborer un contenu aidant à la transmission de la mémoire de la Shoah.

Ambassade de France en Israël

Le 31 mai marquera la finale du concours. Les différents groupes présenteront leurs vidéos, qui feront l’objet d’une sélection par un jury composé de S.E.M. Eric Danon, ambassadeur de France en Israël, de Dov Forman, de Mme Eva Labi, directrice des programmes et des échanges Israël-France l’Alliance-Kol Israël Haverim, de M. Georges Diener, conseiller de coopération et d’action culturelle et Directeur de l’Institut français d’Israël, de M. Thierry Peltreau, attaché de coopération éducative et linguistique et de Mme Doris Ovadia, inspectrice générale de français au ministère national de l’Education.

Ambassade de France en Israël Eric Danon, l'ambassadeur de France en Israël et Dov Forman.

Agé de 19 ans, Dov Forman est le benjamin d’une famille de trois enfants et l’un des 36 arrière-petits-enfants de Lily Ebert, survivante d’Auschwitz. Il y a trois ans, frappé par la recrudescence d’actes antisémites en Angleterre et alors que la pandémie de Covid-19 obligeait une grande partie du monde au confinement, il décidait de raconter en ligne l’histoire de son arrière-grand-mère.

À sa propre surprise, ses publications connurent un succès immédiat. Aujourd’hui, Dov et Lily cumulent plus de 2,5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Ils ont co-écrit un livre, intitulé "Lily’s Promise", primé par plusieurs journaux dont le New York Times. Dov a été invité à donner des conférences dans les universités d’Oxford et de Cambridge, au Parlement britannique, Google ou encore aux Nations Unies. Il a été reçu par le roi d’Angleterre Charles III, le président israélien Isaac Herzog ou encore le président de YadVashem Dani Dayan, qui tous ont salué sa contribution décisive pour l’éducation et la transmission de la mémoire de la Shoah.

En janvier 2023, Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) a annoncé qu'"en 2022, le ministère de l'Intérieur et le Service de protection de la communauté juive ont recensé 436 actes antisémites" en France.