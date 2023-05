"Nous travaillons de jour comme de nuit"

"Nous sommes prêts à tous les scénarios d'un point de vue technologique et de nos systèmes. Nous nous améliorons au fil du temps et nous faisons le nécessaire pour défendre et réagir à toute attaque", a déclaré jeudi soir la Lieutenante "S", commandante d'une batterie du "Dôme de fer", le système antimissile israélien, lors d'un entretien accordé à i24NEWS.

"Nous travaillons de jour comme de nuit [...] Nous sommes au service de la Nation", a-t-elle affirmé.

Exposés aux roquettes des organisations terroristes en provenance de Gaza, la Lieutenante précise que la brigade dispose d'espaces protégés. "Mais quoi qu'il en soit, nous nous préoccupons du bien-être des habitants de la région et ensuite nous nous occupons de la mission opérationnelle", a-t-elle poursuivi.

Face aux missiles de plus en plus sophistiqués, la lieutenante "S", assure faire "tout ce qui est en notre pouvoir pour réagir en conséquence de ce qui se passe". "Le pourcentage de réussite des interceptions parle de lui-même. Nous sommes prêts a toute éventualité et nous ferons le nécessaire pour rester toujours prêts 24/24, 7/7", a-t-elle conclu.

Israël a éliminé jeudi avant l'aube un chef militaire du Jihad islamique palestinien dans une nouvelle frappe sur la bande de Gaza, où ses opérations ont fait 25 morts depuis mardi, selon les autorités locales. Le Jihad islamique qui a tiré depuis mercredi après-midi plus de 600 roquettes provoquant ce jeudi la mort d'un homme et faisant plusieurs blessés, a affirmé que "les assassinats israéliens ne resteraient pas impunis et que toutes les options étaient sur la table pour la résistance".