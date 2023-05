Israël/Réforme judiciaire : des manifestants battent le pavé malgré l'opération à Gaza

Environ 250 manifestants ont défilé à Tel Aviv, alors qu'à Haïfa, un rassemblement a réuni 5 000 personnes

Des manifestations ont lieu pour la 19e semaine consécutive contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement, bien que la participation ait été beaucoup plus faible que d'habitude en raison de la situation dans le sud du pays et de l'opération "Bouclier et flèche" menée par l'armée israélienne contre le Jihad islamique à Gaza.

Les organisateurs des manifestations ont annulé les rassemblements officiels dans le sud et le centre du pays. À Tel-Aviv, où le principal rassemblement attire généralement plus de 100 000 personnes à son apogée chaque semaine, environ 250 manifestants ont tout de même défilé à Tel Aviv depuis la place Dizengoff jusqu'à la rue Kaplan.

En revanche, environ 5 000 personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le projet de réforme judiciaire au carrefour Horev à Haïfa, tandis qu'ils étaient un millier au carrefour de Nahalal, dans le nord du pays.