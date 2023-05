Le groupe terroriste a réaffirmé son engagement envers le cessez-le-feu conclu samedi soir avec l'Etat hébreu

Le Jihad islamique palestinien a fait savoir que la roquette tirée sur Israël dimanche en fin de journée, a été déclenchée à la suite d'un "problème technique" et a réaffirmé son engagement envers le cessez-le-feu conclu avec l'Etat hébreu samedi soir. Un peu plus tôt, une roquette tirée depuis la bande de Gaza a atterri dans une zone inhabitée près de la ville d'Ashkelon, sans causer de dommages ou de blessures. Peu avant, l'alerte à la roquette avait retenti à Ashkelon et les localités voisines de Gaza, suscitant la surprise des habitants.

Le système de défense antiaérienne Dôme de fer n'a pas été utilisé car la roquette ne se dirigeait pas vers une zone habitée. Peu de temps après, l'armée israélienne a visé des positions du Hamas après le tir de roquette. "Maintenant que le cessez-le-feu a été conclu, le Hamas est considéré comme responsable des activités actuelles à l'intérieur du pays", a expliqué Matthias Inbar, expert sécuritaire.

Le calme était pourtant revenu dimanche dans la bande de Gaza et en Israël après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, qui a mis fin à cinq jours d'hostilités.

Dimanche, les autorités israéliennes ont levé les restrictions de mouvements des habitants vivant dans les zones limitrophes, qui ont passé plusieurs jours terrés dans des abris en raison des roquettes tirées depuis la bande de Gaza.

Israël et le Jihad islamique se sont engagés à respecter le cessez-le-feu, mais ils ont averti qu'ils n'hésiteraient pas à reprendre les hostilités si l'accord n'était pas respecté par une des parties.

Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a salué dimanche une opération militaire exécutée "parfaitement". "Aujourd'hui, les ennemis d'Israël à Gaza et au-delà savent que même s'ils essaient de se cacher, nous pouvons et allons les atteindre à tout moment", a-t-il déclaré au début de la réunion du cabinet.

De son coté, le Jihad islamique a mis en garde Israël contre "toute action stupide ou assassinat de commandants de la résistance palestinienne".

Parmi les Palestiniens tués figurent six commandants militaires du Jihad islamique, des combattants de ce mouvement, et d'autres du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), également un groupe armé.