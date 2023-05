Julietta, ancienne reine de beauté de Sderot, fête ses 96 ans au lendemain du cessez-le-feu

"Quand il y a une alerte, elle s’assoit sur son fauteuil et fait confiance au Dôme de fer. Elle ne bouge pas"

Au lendemain du cessez-le-feu entre Israël et le Jihad islamique, les habitants de Sderot ont pu reprendre leur quotidien. C'est le cas de Julietta, qui n'était pas sortie depuis cinq jours à cause des alertes à la roquette incessantes. Ancienne reine de beauté de Sderot, elle a fêté dimanche ses 96 ans avec son fils.

"Mon logement est le premier qui a été construit à Sderot et à l’époque on n’appelait même pas cet endroit Sderot", a-t-elle déclaré. "Elle aime sortir pour retrouver ses amis au club du troisième âge, elle ne peut pas depuis plusieurs jours à cause des alertes mais elle a hâte d’y retourner. Elle a des enfants ailleurs en Israël mais elle ne veut pas quitter Sderot malgré les roquettes", a souligné son fils à i24NEWS. "Quand il y a une alerte, elle s’assoit sur son fauteuil et fait confiance au Dôme de fer. Elle ne bouge pas", a-t-il ajouté.

Les consignes de sécurité de le Défense passive n'ont été levées qu’à midi. En attendant, peu s’aventurent à l’extérieur et beaucoup sont restés chez eux, alors que les cours n'ont pas encore repris dans la ville du sud.

Entre crainte et appréhension, beaucoup restent encore circonspects. "Il y’a quelque chose de bizarre. Comme si les gens avaient encore peur et qu'ils ne voulaient pas sortir. Je suis pessimiste. Je ne pense pas que le conflit sera fini même avec ce cessez-le-feu", déclare une résidente.

Certains habitants du sud n'ont pas d'abris en cas d'alerte à la roquette, comme Reuven qui vit dans une maison ancienne près de Netivot. "J’espère que cette pagaille ne recommencera pas", a-t-il affirmé. "Je dis au gouvernement que nous n’avons pas d’abri. Ce n’est pas une vie d’avoir peur en permanence. Le gouvernement doit s’occuper de nous. Qu’ils mettent des blocs de ciment devant nos maisons qui sont anciennes pour nous protéger !", a-t-il exhorté.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des traînées de fumée sont visibles alors que des roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza vers Israël, à Khan Younès, le 13 mai 2023

Dans l'après-midi, une roquette a été tirée depuis Gaza sur Israël, malgré le cessez-le-feu conclu entre l'Etat hébreu et le Jihad islamique samedi soir. Après l’opération Aurore en août dernier, il aura fallu à peine 3 mois avant que le Jihad islamique ne tire à nouveau des roquettes en direction du sud d’Israël.