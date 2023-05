Israël/Réforme judiciaire : le ministre de la Justice menace de quitter le gouvernement

"Quelle raison ai-je de faire partie du gouvernement si ce n'est pas adopté ?"

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a exigé dimanche qu'au moins une partie de la réforme judiciaire du gouvernement soit adoptée avant la fin de la session d'été de la Knesset, a rapporté Channel 12.

Selon le média, M. Levin a exprimé le souhait de régler la question de manière unilatérale si aucun accord n'est conclu avec l'opposition dans le cadre des négociations de compromis en cours.

Si rien n'est fait au cours de la session actuelle, Levin aurait déclaré à ses associés : "Quelle raison ai-je de faire partie du gouvernement ?".

Des manifestations ont eu lieu pour la 19e semaine consécutive contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement, bien que la participation ait été beaucoup plus faible que d'habitude en raison de la situation dans le sud du pays et de l'opération "Bouclier et flèche" menée par l'armée israélienne contre le Jihad islamique à Gaza.