L'unité de lutte contre la criminalité en ligne de la police du district central a arrêté ce mardi, au terme d'une enquête, un résident du centre d'Israël soupçonné de s'être introduit dans les serveurs d'une société et d'avoir divulgué le dernier épisode de la série "House of a Dragon" de HBO.

Les enquêteurs de l'unité de cybercriminalité ont mené une enquête au cours des derniers mois en utilisant des moyens technologiques avancés, après avoir reçu une plainte de la société HBO concernant une suspicion de piratage des serveurs de la société afin de copier et diffuser en avant-première le dernier épisode de la série phare "House of the Dragons", spin-off de "Game of Thrones".

Le suspect est un résident de Givatayim âgé d'une trentaine d'années. Il a été transféré dans les bureaux de l'unité pour enquête, après une perquisition à son domicile et la saisie de dispositifs de stockage numérique et d'ordinateurs.