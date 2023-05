Rare apparition d'un phoque moine sur une plage d'Israël

Baptisé Yulia, le phoque est photographié et observé à bonne distance par des chercheurs sur les mammifères marins

Les riverains ont eu la surprise de découvrir cette semaine un phoque moine se prélasser sur une plage de Jaffa près de Tel-Aviv. L'animal n'avait pas été vu sur les côtes du pays depuis 2005. Selon les experts, il est sans doute venu s'y reposer et se débarrasser de sa fourrure d'hiver.

Arrivé vendredi, l'animal fait l'objet d'une surveillance renforcée de l'Autorité de la Nature et des Parcs et de l'association Delphis, qui ont mis mis en place des barrières autour de lui pour empêcher les badauds de s'approcher trop près et de le déranger.

Baptisé Yulia, le phoque est photographié et observé à bonne distance par des chercheurs sur les mammifères marins qui sont en contact avec leurs collègues de Turquie et du Liban, bien familiers de l'animal. Le phoque moine est une espèce en voie de disparition, dont il ne reste que 600 spécimens environ dans le monde.