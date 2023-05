"Nous prendrons des mesures fermes et très douloureuses contre ceux qui décident des tirs et propagent la terreur"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué, lundi, la réussite de l'opération "Bouclier et flèche" menée par Tsahal contre le Jihad islamique palestinien de Gaza, deux jours après le cessez-le-feu qui a mis fin à une semaine de tirs de roquettes.

Dans une interview accordée à Channel 14, M. Netanyahou explique qu'Israël a ainsi "envoyé un message non seulement aux factions terroristes de Gaza, mais aussi à d'autres pays hostiles". "Nous avons modifié le rapport de force", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas dire que ce type d'opération ne se reproduira pas, ou quand cela recommencera, mais il ne fait aucun doute que nous avons renforcé la force de dissuasion israélienne", a-t-il affirmé. Et de préciser "avoir porté un coup extrêmement puissant au Jihad islamique".

"Tous ceux qui ont des yeux ont compris qu'Israël n'est pas prêt à tolérer des attaques contre ses citoyens, ses soldats et ses villes, et que nous prendrons des mesures fermes et très douloureuses contre ceux qui décident des tirs et propagent la terreur", a-t-il affirmé dans une référence à l'Iran. Peu après le lancement par Israël de l'opération, un haut responsable israélien avait en effet déclaré à i24NEWS que l'Iran "dirigeait" les actions menées à Gaza pour attiser les tensions.

"Les ennemis d'Israël, les chefs d'organisations terroristes et les régimes terroristes accordent un poids relatif aux mots que je ne cesse pourtant de prononcer : "Faites-nous du mal ou essayez de nous faire du mal, et c'est votre sang à vous qui sera sur votre tête", a-t-il averti.