Israël revoit ses prévisions de croissance à la baisse pour 2023

L'inflation devrait être plus forte que prévu

Le ministère des Finances a revu ses prévisions de croissance à la baisse ce mardi, tablant sur une hausse de 2,7 % cette année, soit une baisse de 0,3 % par rapport aux prévisions précédentes sur lesquelles le gouvernement fonde l'approbation du budget.

Le ministère a également modéré les prévisions pour l'année prochaine, misant sur une croissance de 3,1% au lieu de 3,2%. Il est souligné que ces nouvelles prévisions ne tiennent pas compte des conséquences en cas d'adoption de la réforme judiciaire par le gouvernement, dont on sait qu'elle est décriée pour ses potentiels effets délétères sur l'économie du pays.

La révision à la baisse de la prévision de croissance s'explique, entre autres, par la baisse des investissements des fonds de capital-risque "qui sont en diminution constante" suite à "l'augmentation de la prime de risque de l'économie israélienne ces derniers mois, qui nuit à l'attractivité des investissements", note Shira Green, économiste en chef du ministère des Finances. L'inflation, qui se poursuit en dépit des hausses successives des taux d'intérêt, ainsi que le ralentissement de la haute technologie sont également en cause.

A cela s'ajoute le fait que la prévision d'inflation a été relevée, le Trésor estimant qu'elle s'établira à 3,2 % à la fin de cette année, ce qui signifie qu'elle se situe toujours au-delà de l'objectif plafond de 3 % que s'est fixé la Banque d'Israël. Pour finir, les recettes fiscales de l'État devraient être inférieures cette année d'environ 5,5 milliards de shekels par rapport aux prévisions précédentes présentées au gouvernement en janvier.

L'économiste en chef a par ailleurs réitéré ses mises en garde contre le plan de réforme judiciaire. "Celui-ci est perçu par le marché comme portant atteinte à la force et à l'indépendance des institutions de l'État, et augmente donc l'incertitude. Il devrait nuire significativement à la croissance et à l'activité économique, notamment pour ce qui est des investissements étrangers", a-t-elle dit.

Shira Green pointe enfin que Moody's a abaissé la prévision de la cote de crédit d'Israël de positive à stable, et que cette notation affecte les coûts d'augmentation de la dette du pays, ainsi que les coûts de financement du secteur privé. "Son abaissement nuira à la croissance", a-t-elle prédit.

La semaine dernière, le ministère des Finances a en outre averti des conséquences négatives à long terme sur l'économie, dans le cas où le secteur ultraorthodoxe se voyait gratifié d'un budget d'un milliard de shekels comme le prévoit le gouvernement. Selon Shira Green, "les décisions du gouvernement concernant l'augmentation du budget des secteurs non officiels de l'éducation (yeshivas, ndlr), l'augmentation des allocations sociales et l'activation de programmes d'aide tels que la fourniture de bons d'alimentation, devraient entraîner une diminution du potentiel d'intégration des hommes ultraorthodoxes sur le marché du travail".