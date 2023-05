Jérusalem/Marche des drapeaux : la police se prépare à tous les scénarios

"Aucun défilé sur le Mont du Temple n'a été approuvé"

La police de Jérusalem a commencé les préparatifs pour assurer la sécurité de la traditionnelle marche des drapeaux de la Journée de Jérusalem ce jeudi, y compris des exercices en cas de tirs de roquettes en provenance de Gaza, a rapporté mardi Channel 12.

Plus de 2 000 policiers assureront la sécurité du défilé, ainsi que plus d'un millier d'autres membres du personnel de sécurité, a annoncé la police. Plusieurs dizaines de militants, dont certains juifs, ont été arrêtés et expulsés de la ville par crainte de troubles le jour de Jérusalem. "Nous ne permettrons à aucune organisation terroriste de dicter notre programme", avaient-ils lancé.

Le défilé organisé commencera dans le centre-ville de Jérusalem, entrera dans la Vieille ville par la porte de Damas, dans le quartier musulman, et se dirigera vers le quartier juif pour se terminer sur l'esplanade du Mur occidental. Les rues centrales de la ville seront fermées pendant le défilé et les transports publics seront redirigés vers d'autres itinéraires.

Le commandant de la police du district de Jérusalem, Doron Turgeman, a précisé que la marche ne se rendrait pas sur le Mont du Temple et que les drapeaux israéliens ne seraient pas autorisés sur les sites dits "sensibles".

Olivier Fitoussi/Flash90 Marche des drapeaux à la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem, le 15 juin 2021

En réponse à une question sur d'éventuels tirs de roquettes sur Jérusalem depuis Gaza pendant la Journée de Jérusalem, M. Turgeman a déclaré que la police se prépare à toutes les éventualités, y compris aux tirs de roquettes.

Menaces du Hamas

Le groupe terroriste a appelé les Palestiniens à assister aux prières du matin à la mosquée Al Aqsa jeudi et a mis en garde Israël contre le franchissement de "lignes rouges". Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé lundi que le défilé aurait lieu à Jérusalem, sur son parcours annuel habituel. "Toute violation de nos lignes rouges signifiera que la résistance aura son mot à dire", a déclaré le représentant du groupe terroriste au Liban, Ali Baraka en ajoutant que la marche est une "provocation à l'égard du peuple palestinien et une violation du caractère sacré d'Al Aqsa".

AHMAD GHARABLI / AFP Des hommes masqués déploient une banderole du groupe terroriste du Hamas devant le sanctuaire du Dôme du Rocher

En 2021, la marche de Jérusalem avait servi de prétexte au groupe terroriste Hamas pour déclencher un conflit de 11 jours, avec notamment des tirs de roquettes sur Jérusalem pendant la marche.