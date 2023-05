Israël : le père des deux enfants tués dans l'attentat de Ramot est sorti de l'hôpital

L'épouse d'Avraham Noah Paley a récemment accouché d'un petit garçon

Avraham Noah Paley est sorti de l'hôpital ce mercredi, trois mois après avoir été grièvement blessé lors d'une attaque à la voiture-bélier dans le quartier de Ramot à Jérusalem. Deux de ses enfants, Asher Menachem, 8 ans, et Yaakov Israel, 6 ans, ont perdu la vie dans cet attentat survenu le 10 février.

L'homme, gravement blessé aux jambes, est resté pendant un mois dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Hadassah Ein Karem de Jérusalem, avant de subir plusieurs opérations. Il a entamé une rééducation longue et difficile à l'hôpital Hadassah du mont Scopus, où son épouse a donné entretemps naissance à un petit garçon.

Twitter / Benjamin Netanyahou Yaakov Yisrael Paley, 6 ans et Asher Menahem Paley, âgé de 8 ans

En quittant l'hôpital, Avraham Noah Paley a exprimé toute sa reconnaissance à l'équipe soignante, grâce à laquelle il peut aujourd'hui retrouver ses proches. "Bénis soient tous les responsables, qui m'ont soigné avec dévotion dès mon arrivée à Hadassah, dans l'unité de soins intensifs et le service de chirurgie. Ils n'ont pas abandonné même dans les jours difficiles, et ils m'ont donné de l'énergie et de l'espoir. Merci aussi au personnel de la maternité qui a pris soin de ma femme et fait preuve de chaleur et de sensibilité. Je remercie tout le monde pour le soutien dans les moments difficiles et aussi dans les moments de lumière dont nous avons été bénis", a-t-il dit.