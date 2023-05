LIVEBLOG : "Journée de Jérusalem" sous haute tension en Israël

Le Hamas menace Israël de représailles si la Marche des drapeaux traverse le quartier musulman de la Vieille ville

La Journée de Jérusalem (Yom Yerushalayim), qui célèbre la réunification de la ville après la reprise de sa partie orientale par Tsahal à l'issue de la Guerre des Six jours, a lieu ce jeudi. Elle est placée sous le signe de vives tensions, alors que les organisations terroristes de la bande de Gaza menacent Israël de représailles si la marche des drapeaux, point d'orgue de l'événement, traverse, comme elle fait traditionnellement, le quartier musulman de la Vieille ville. Ces tensions surviennent moins d'une semaine après la conclusion d'un cessez-le-feu entre Israël et le Jihad islamique, au terme de cinq jours de conflit marqué par le tir de plus de 1 300 roquettes en territoire israélien. En 2021, le parcours de la Marche des drapeaux avait été modifié sur fond de violences à Jérusalem-Est, ce qui n'avait pas empêché le Hamas de tirer ce jour-là des salves de roquettes sur la capitale, prélude à l'opération Gardien du mur par Tsahal qui avait duré 11 jours.