"Nous allons poursuivre nos efforts pour ramener Avera Mengistu", déclare Benjamin Netanyahou

L'Israélien d'origine éthiopienne est détenu par le Hamas dans la bande de Gaza depuis 2014

"Nous continuerons à poursuivre nos efforts pour ramener Avera ​​Mengistu à la maison", a déclaré Benjamin Netanyahou à propos de l'otage israélien aux mains du Hamas, à l'occasion de la cérémonie commémorative d'État pour les Juifs éthiopiens qui ont péri sur la route vers Israël. Le président Herzog a également pris part à cet événement annuel qui s'est tenu sur le mont Herzl à Jérusalem.

Le Premier ministre a salué la bravoure des membres de cette communauté et leur attachement sans faille à Jérusalem et à Israël, soulignant qu'il n'y avait pas de jour plus approprié que la Journée de Jérusalem pour se souvenir de ceux qui avaient péri pour rejoindre la Ville sainte.

Hamas Avera Mengistu, otage israélien du Hamas à Gaza

Dans son allocution, le chef du gouvernement a détaillé les budgets investis pour favoriser la réduction des disparités sociales dont pâtissent les membres de la communauté éthiopienne en matière de logement, d'emploi et d'accès aux services publics. "Nous avons également introduit l'histoire de cette communauté dans le système éducatif", a-t-il noté, plaidant en outre pour "une lutte systématique contre le phénomène illégal du racisme et de l'oppression".

Les remarques du Premier ministre interviennent alors que la communauté éthiopienne a fait part de son mécontentement cette semaine face au prochain budget, qui selon elle n'inclut pas de fonds destinés à financer l'immigration en Israël des Juifs éthiopiens encore au pays.

"Aujourd'hui, nous nous souvenons avec peine de ceux qui sont tombés en chemin. nous inclinons la tête à leur mémoire mais nous levons aussi la tête en l'honneur de ceux qui sont arrivés avec une grande lumière, avec une grande fierté. Nous sommes tous unis dans la volonté d'assurer un bel avenir à notre pays", a conclu Benjamin Netanyahou.