"Vous ne voulez pas me voir danser, c'est sûr !" (Benjamin Netanyahou à Noa Kirel)

Le Premier ministre et son épouse ont accueilli la famille Kirel et ont félicité la chanteuse pour sa performance à l'Eurovision

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son épouse Sara ont rencontré jeudi à son bureau la chanteuse Noa Kirel et l'ont félicitée pour sa troisième place au concours de l'Eurovision qui a eu lieu samedi dernier à Liverpool.

"Je vais te dire quelque chose - tu ne veux certainement pas me voir danser !", a ri le Premier ministre en référence à un passage de la chanson "Unicorn".

"Ils ont vu que vous étiez au sommet de votre condition physique, mais aussi au sommet de votre désir. Je l'ai vu dans vos yeux à la fin aussi - tout était dans l'intériorité", a déclaré Sara Netanyahou. "Le désir de faire, de travailler, de conquérir et d'honorer vient de l'intérieur. C'est beaucoup de motivation. J'aime vraiment ce que je fais, j'aime rendre les gens heureux. Cela donne plus de motivation pour travailler dur", a répondu l'interprète de "Million Dollar".

L'entrevue a réuni les parents de Noa, Amir et Ilana Kirel, son frère Niv, son manager Robert Ben Shoshan et le directeur des médias et du numérique Roni Peretz.

Le tube "Unicorn" a fait ses débuts à la 91e place du classement mondial Spotify avec 1,42 million de flux. Il s'agit de la meilleure entrée du classement après le concours de l'Eurovision.