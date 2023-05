Une Bédouine tuée car elle voulait étudier en Israël

"Ils ne voulaient pas qu’elle étudie et travaille"

Dima Boushnak, une jeune femme de 19 ans issue de la communauté bédouine, a été assassinée la semaine dernière dans sa voiture près de la mosquée du village bédouin de Wadi Salama dans le nord d'Israël.

Selon les médias israéliens, il s'agirait d'un crime d'honneur. La police continue d'enquêter pour définir les circonstances du drame. Elle et sa famille recevaient des menaces de mort parce qu'elle refusait de se conformer à la tradition bédouine. Elle ne voulait pas rester à la maison mais voulait étudier à l'université de Haïfa. "Dima voulait avancer dans la vie et certaines personnes ont décidé de menacer sa vie, et ont fini par l’l’assassiner", a témoigné sa famille.

Dima Bushnak est la 78e victime de meurtre dans la société arabe depuis le début de l’année.