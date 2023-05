Israël : une présentatrice présente ses excuses après avoir déclaré que la communauté ultra-orthodoxe "suçait le sang"

"Je voudrais m'excuser du fond du cœur si j'ai offensé tout une partie de la population"

La présentatrice de la télévision israélienne Galit Gutman a présenté ses excuses vendredi après-midi à la communauté ultra-orthodoxe après avoir tenu des propos à leur sujet en direct à la télévision hier matin.

"Quel fardeau peut-on imposer à un tiers de ce pays pour garder tous ces ultra-orthodoxes qui nous sucent le sang ?" avait déclaré Mme Gutman sur Channel 12 vendredi matin, alors qu'elle évoquait la manifestation qui s'est déroulée à Bnei Brak cette semaine.

La présentatrice de télévision s'est ensuite excusée pour ses déclarations. "Je voudrais m'excuser du fond du cœur si j'ai offensé tout une partie de la population", a déclaré Mme Gutman. "J'aime l'État d'Israël et je suis très critique à l'égard des représentants du secteur ultra-orthodoxe à la Knesset car je me soucie de l'avenir d'Israël". "Ces mots ont été prononcés au cours d'une discussion sur le budget du gouvernement et le fonds de l'impôt foncier. Mais je n'ai aucunement l'intention d'offenser qui que ce soit. Je présente mes excuses à tous ceux qui ont été blessés par mes propos", a-t-elle poursuivi.

Channel 12 a annoncé après ses propos que Mme Gutman ferait l'objet d'une enquête, ont indiqué les médias israéliens, Channel 12 déclarant également que ses "mots sont inacceptables et n'auraient pas dû être prononcés de quelque manière que ce soit. Nous le regrettons et nous nous excusons pour ce préjudice inutile".

Peu après la déclaration de Mme Gutman, le Premier ministre et plusieurs députés de la coalition ont condamné ses propos.