Israël : une pharmacie de Bnei Brak créé la polémique en masquant le visage des femmes

La chaîne Shufersal Be affirme que la succursale en question “s’adresse principalement à un public ultra-orthodoxe”

Une pharmacie du quartier de Bnei Brak est au coeur d’une intense polémique cette semaine en Israël. Des photos, publiées sur les réseaux sociaux, montrent comment cette succursale de la chaîne israélienne Shufersal Be dédiée aux produits cosmétiques a intentionnellement masqué tous les visages des femmes présentes sur les produits capillaires et cosmétiques. Cette pratique très controversée est habituelle dans certains milieux ultra-orthodoxes, qui estiment que voiler le visage des femmes dans l’espace public est une question de “pudeur”. Ainsi, les corps et les visages des femmes sont la plupart du temps masqués dans les manuels scolaires, les journaux, les affiches, les magazines entre autres. Ceci peut inclure des très jeunes filles et également des bébés.

« Cela envoie un message problématique, selon lequel la féminité et la beauté sont des choses dont il faut avoir honte » a déclaré Galit Siton, à l’origine des photos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, interrogée par le site Ynet. Cette dernière a exprimé avoir ressenti un choc en entrant dans la pharmacie. “Ce n’était que la deuxième fois que je venais dans cette succursale. En général, j'ai l'impression que récemment il y a plus de haine envers les femmes et d'exclusion dans les espaces publics. C'est quelque chose qui a toujours été là, mais qui s’intensifie."

“Personnellement je ne vois pas vraiment de différence avec Téhéran, c’est une honte” déclare à i24NEWS Roni, un habitant du quartier qui vit à quelques centaines de mètres de l’établissement. Dans une vidéo devenue virale, un autre habitant de la localité confronte le directeur de l’établissement.

L’incident a également été à la source de nombreux “memes” détournant ces autocollants violets en les collant à des événements historiques.

La chaîne Shufersal a déclaré dans un communiqué que la succursale de Bnei Brak s’adresse spécifiquement à la communauté ultra-orthodoxe et qu’il s’agit du seul magasin qui dissimule le visage des femmes.

Interrogée par notre confrère David Matlin de la chaîne en anglais d’i24NEWS, la directrice du Centre d'action religieuse d'Israël, Mouvement israélien pour le judaïsme progressiste et réformé Orly Erez déclare que “Cette pratique ne vient pas de la Halakha, la loi juive. Il s’agit plutôt d’une nouvelle forme d’extrémisme, que de nombreuses personnes de cette communauté ultra-orthodoxe rejettent catégoriquement. Nous sommes en Israël, dans un pays démocratique et dans une démocratie les femmes ont une place égale en tant que citoyennes. Le ségrégation de genre est clairement illégale”.

Très densément peuplée, la ville de Bnei Brak, au nord-est de Tel-Aviv, est un bastion du judaïsme ultra-orthodoxe. Fondée en 1924 par des familles hassidiques de Pologne, la ville constitue aujourd'hui l’une des plus grandes concentrations de Juifs ultra-orthodoxes au monde. La densité de population et l’influence de la population ultra-orthodoxe pèse de plus en plus sur les habitants laïcs de certains quartiers au nord de l’artère principale, rue Jabotinsky. Lors des dernières élections législatives de 2022, 90 % des habitants de Bnei Brak ont voté pour des partis ultraorthodoxes (60 % pour Judaïsme unifié de la Torah et 30 % pour le Shas).