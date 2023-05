"Grâce à cette initiative, il n'y aura plus de barrières pour les nouveaux immigrants dans les moments les plus critiques"

Une étape majeure a été franchie cette semaine afin d'améliorer l'accès aux soins de santé des personnes ayant fait leur aliyah, a annoncé cette semaine le département des relations gouvernementales de l'organisation Yad L'Olim, qui a pour vocation de porter assistance aux nouveaux immigrants en Israël.

Dans le cadre du nouveau budget du gouvernement, des fonds seront consacrés au fait de garantir que les établissements de santé soient en mesure de recruter des experts médicaux qui parlent les langues maternelles des nouveaux arrivants. Ces langues incluront l'anglais, le français, le russe et l'amharique.

Chaque établissement médical et hôpital examinera les besoins démographiques de la ville où il se trouve et embauchera en conséquence. En améliorant la communication avec les professionnels de santé, cette initiative vise à fournir aux immigrants une meilleure expérience des soins médicaux en Israël.

Yad L'Olim a travaillé aux côtés de la députée de l'opposition Tatiana Mazarski de Yesh Atid, qui a soumis une législation obligeant les hôpitaux publics à embaucher des experts médicaux aux langues maternelles variées. La proposition a ensuite été soumise à la commission de la santé de la Knesset dont le président, le député de la coalition Uriel Buso du parti Shas, s'est engagé à ce que le financement soit dirigé à partir du budget de l'État.

"Je suis heureux d'avoir eu le mérite d'aider les olim sur cette question. Grâce à cette initiative, il n'y aura plus de barrières pour eux dans les moments les plus critiques. Ils obtiendront l'information et le traitement dont ils ont besoin. Je suis très fier que nous ayons intégré cet élément de manière fixe dans le prochain budget et tous ceux à venir", a déclaré le député orthodoxe.

"L'accessibilité linguistique dans le système de santé était l'un des principaux points à l'ordre du jour de Yad L'Olim dans son lobbying auprès du gouvernement. Nous sommes tellement heureux de ce développement, qui a demandé des mois de travail dans les couloirs de la Knesset. La députée Tatiana Mazarski s'est consacrée à la réalisation de cet objectif dès la première réunion que nous avons eue avec elle à ce sujet", a déclaré Dov Lipman, ancien député et fondateur et PDG de Yad L'Olim.

"Nous la remercions pour son engagement remarquable envers l'ensemble des olim. Nous remercions également le président de la commission de la santé de la Knesset, le député Uriel Buso, sans l'accord et la coopération duquel cela n'aurait pas pu se produire. Il reste encore de nombreuses étapes à franchir avant que cette nouvelle politique ne soit mise en œuvre dans les hôpitaux, mais elle fait désormais partie de la norme imposée", a-t-il ajouté.