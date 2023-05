Israël : un enfant conçu par FIV sans lien génétique avec son père

Il s'agit de la seconde affaire du même type en Israël en moins d'un an

L'ombre d'un nouveau scandale lié à une fécondation in vitro plane sur le pays. Un enfant conçu par FIV dans le Centre médical Assuta Ramat Hahayal de Tel Aviv semble en effet ne pas avoir de lien génétique avec son père. Une découverte qui laisse craindre que l'hôpital ait mélangé des échantillons de sperme, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

L'affaire a été révélée après que le centre médical a été contacté par un couple ayant eu recours à une FIV en 2018, et qui a récemment effectué un test génétique dans un établissement en dehors d'Israël. Selon les résultats de celui-ci, il n'y a aucun lien génétique entre le bébé et le père, ce qui signifie que l'échantillon de sperme du père a pu être échangé avec un autre lors de la procédure médicale.

Selon l'hôpital, les parents ont demandé à ce qu'aucune enquête ne soit effectuée autour de ce cas, afin que leur vie privée soit protégée. Le centre médical s'est toutefois engagé à faire des recherches en interne.

Cette suspicion de confusion lors d'une FIV est la seconde affaire de ce type à toucher un centre médical du groupe Assuta en moins d'un an, après qu'une femme ayant subi une FIV dans l'établissement de Rishon Letsion a découvert que l'enfant qu'elle portait n'avait aucun lien génétique ni avec elle, ni avec son père.

Après enquête, un comité du ministère de la Santé a mis en cause une erreur de manipulation due à un nouveau protocole mis en place, considéré comme moins coûteux. "Dans ce cas, les considérations économiques ont prévalu face aux principes de base du maintien de la qualité et de la sécurité du traitement. Cette préférence a transformé cette institution médicale en une chaîne de montage, dont l'un des rouages a déraillé, causant de la souffrance et de la douleur, non seulement aux parents, mais à toute la communauté des patients et des soignants à Assuta et dans tous les unités de FIV en Israël", a déploré le comité d'enquête.