Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, est monté dimanche matin sur le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem, a indiqué l'administration du site. Il s'agit de sa seconde visite sur le site du dirigeant du parti Force juive depuis qu'il fait partie du gouvernement.

"Heureux de monter sur le Mont du Temple, le lieu le plus important pour le peuple d'Israël. La police fait un travail formidable ici et prouve une fois de plus à qui appartient le mont du Temple à Jérusalem. Toutes les menaces du Hamas ne serviront à rien, nous sommes les propriétaires de Jérusalem et de toute la Terre d'Israël", a déclaré le ministre.

Olivier Fitoussi/Flash90 Archive - Itamar Ben Gvir en visite sur le mont du Temple le 07 août 2022

La venue du politicien d'extrême droite, fervent partisan de la souveraineté juive sur le mont du Temple (esplanade des mosquées), ne manque jamais de susciter la colère du côté des Palestiniens et des organisations terroristes de la bande de Gaza qui y voient une provocation. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a également exprimé son mécontentement ce dimanche face à l'initiative d'Itamar Ben Gvir, allant jusqu'à accuser celui-ci de "prise d'assaut" de la mosquée. "Nous condamnons dans les termes les plus forts la prise d'assaut par le ministre israélien de la Sécurité nationale de la mosquée bénie Al-Haram Al-Sharif ce matin, sous la garde et la protection des forces d'occupation israéliennes", a-t-il déclaré.

L'Egypte a également condamné l'ascension du ministre sur le mont du Temple, déclarant que "ces actions provocatrices sont contraires à la responsabilité et à la compréhension attendues de la part de hauts responsables du gouvernement israélien".

"Les attaques successives contre la mosquée Al Aqsa, visant à formuler une politique de division temporelle et spatiale, ne changeront pas le statu quo juridique et historique existant. L'Égypte appelle Israël à cesser d'agir dans des voies d'escalade qui ajoutent aux tensions existantes dans la ville", ajoute le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Caire.