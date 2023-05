"Ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à une rencontre entre histoire glorieuse et progrès technologique médical"

Des couvercles de sarcophages datant de l'Egypte ancienne ont été transférés du Musée d'Israël à l'hôpital Shaarei Zedek afin de subir un scan CT. Le but de cet examen était de retracer les actions préparatoires menées par l'artisan avant que les objets ne soient décorés.

Cette opération complexe a nécessité cinq mois de préparation, en coordination entre le personnel du Musée d'Israël et le personnel du département d'imagerie de Shaare Tzedek. Des boîtes spéciales adaptées au transport des couvercles ont dû être fabriquées aux dimensions exactes de chacun d'eux.

Le couvercle du premier sarcophage date d'environ 950 avant notre ère et appartenait à un chanteur nommé Lal Amun-Ra, qui officiait lors de cérémonies. Le deuxième sarcophage était celui d'un noble égyptien nommé Petah-Hotep, et date de la période comprise entre le 7ème siècle et le 4ème siècle avant notre ère. Tous deux ont été sculptés dans du bois de sycomore.

"Le scanner nous a permis de mieux comprendre les actions de l'artisan qui a créé ces couvercles de sarcophages, apportant ainsi une contribution significative à la recherche que nous menons. Nous avons pu identifier des cavités dans le bois qui ont été remplies de plâtre dans le cadre de la préparation à la décoration des objets, ainsi que diverses pièces qui ont été coulées entièrement en plâtre et n'ont pas été taillées directement dans le bois", a relaté Nir Or Lev, conservateur de l'archéologie égyptienne au Musée d'Israël.

Hôpital Shaare Tzedek Un couvercle de sarcophage passé au scanner à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem

"Ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à une rencontre entre histoire glorieuse et progrès technologique médical. La technologie de pointe nous a permis de scanner chaque millimètre de ces couvercles, dans un programme à deux niveaux d'énergie qui est unique à notre scanner. Le balayage avec l'appareil avancé nous a permis de voir une séparation entre les différents types de matériaux - bois, plâtre et espaces aériens - tandis que la haute résolution a permis d'identifier les cernes du bois des arbres en coupe transversale. Des reconstructions tridimensionnelles ont été réalisées sur les coupes afin d'aider les chercheurs à découvrir la composition des différents matériaux", a expliqué pour sa part Shlomi Hazan, le radiologue en chef de l'hôpital Shaare Tzedek.

Le CT est un appareil à rayons X couplé à un ordinateur. Il permet à l'origine d’obtenir une imagerie en tranches des différentes parties du corps ainsi que de visualiser des tissus de densités différentes comme les poumons, les os, les tissus mous ou les vaisseaux sanguins. Il est utilisé pour le diagnostic des cancers, des traumatismes, des pathologies cardiovasculaires, infectieuses et ostéo-articulaires.