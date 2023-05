Tel-Aviv : la situation sociopolitique au coeur du nouveau spectacle du chorégraphe Mor Shani

"Un corps qui revient des rassemblements en faveur de la démocratie, directement au studio de danse est forcément imprégné de ce qu’il vient de vivre"

Le chorégraphe israélien Mor Shani présentera son nouveau spectacle de danse "Tatry" avec la troupe de Yoram Karmi les 29 et 30 mai prochains au centre Suzanne Dellal à Tel-Aviv. Une chorégraphie unique et originale, inspirée de la situation politique en Israël, qui laisse libre cours à l’imagination du public. Huit danseurs y proposent une alternative à la réalité coercitive et invitent à "bouger ensemble", de manière à ce que les tensions entre histoire et utopie deviennent une danse. Rencontre avec Mor Shani, jeune chorégraphe plein d’ambition et de talent.

"Le projet est né de l’invitation de Yoram Karmi, qui cherchait un chorégraphe pour sa troupe, c’est la première fois qu’il invite un professionnel extérieur! En général, je travaille en indépendant, mais il y a vraiment quelque chose de spécial et une énergie différente avec les troupes. Lorsque l’on a commencé à mettre en place le spectacle fin 2022, la situation politique en Israël était assez fragile, tendue et complexe, et c’est ce que nous avons voulu exprimer avec cette danse", raconte Mor Shani à i24NEWS.

Un reflet de la situation sociopolitique

Une "danse libre", tel est le mot d’ordre de Mor Shani. La chorégraphe a en effet choisi de ne pas "imposer" de mouvements structurés aux danseurs mais de leur laisser libre choix des pas. Cette œuvre commune fascinante exprime une corrélation entre la musique, le corps et le mouvement et remplit le "rôle" politique de la danse en tant qu'art physique tout en permettant l'expression personnelle et la transmission des sentiments des individus.

Pavel Conyor Tatry

"La chorégraphie a été réalisée avec une grande part d’improvisation, pour mettre en valeur les mouvements des danseurs qui leur viennent spontanément lorsqu’ils écoutent la musique, puis nous avons fait quelques ajustements, c’est une sorte d’exercice de la démocratie, que nous défendons tant en ce moment, où nous prenons en compte les envies de chacun", a affirmé Mor.

"Les danseurs ont pris part eux-mêmes aux manifestations antigouvernementales et le corps est devenu l’expression du politique, un corps qui revient des rassemblements en faveur de la démocratie, directement au studio de danse est forcément imprégné de ce qu’il vient de vivre et cela se ressent ensuite sur scène. Je voulais montrer qu'il est possible de danser tous ensemble, malgré les différences d’opinions, avec des mouvements qui vont vers le passé, le futur, et des mouvements que l’on retrouve dans les manifestations", poursuit-il.

Pavel Conyor Tatry

L’objectif de Mor Shani est de transmettre un ordre naturel dans le chaos via le jeu scénique qui est un microcosme de la réalité politique et sociale mondiale.

Un jeu de scène grandiose

Pour sa chorégraphie, Mor Shani a choisi la musique du compositeur polonais Henrik Gorecki qui a observé la désintégration du communisme et a composé la "Symphony of Sorrow Songs" en 1976; une sorte de première prière funéraire pour le communisme alors qu'il se trouvait dans la chaîne de montagnes Tatras entre la Pologne et la Slovaquie.

"Sa musique est inspirée de l’ambivalence entre l’individuel et le collectif, le capitalisme et le communisme. Nous avons fait une rétrospective de sa musique tout en l’accordant aux mouvements des danseurs pour donner une certaine cohérence," affirme Mor. "J’ai toujours eu en tête cette musique car elle est très expressive et avant-gardiste et je cherchais un moyen de l’utiliser à bon escient; avec la situation dans laquelle nous sommes, il m’est apparu assez évident que c’était le morceau qui conviendrait le mieux à notre danse".

La chorégraphie est un somptueux mélange de danse moderne contemporaine, de folklore, et de folklore de rue. "Il y a beaucoup de mouvements qui ont lieu en même temps à différents endroits sur la scène, ainsi, le spectateur a le choix de regarder la danse qui lui plait le plus", révèle Mor. "La question centrale que je voulais mettre en scène à travers la danse est: comment parvenir à trouver l’apaisement et le repos dans l’incertitude, comment peut-on danser en se sentant à la fois libre et être plein de doutes?" conclut-il.

Pavel Conyor Mor Shani

Mor Shani a grandi à Eilat avec sa mère professeur de danse. A l’âge de 16 ans, il se lance dans ce domaine en prenant ses premiers cours, avant de rejoindre l’école Bat Dor à Tel-Aviv qui n’existe plus aujourd’hui. C’est en Hollande que Mor va obtenir sa licence d’arts à ArtEZ University of the Arts, puis son master à Amsterdam. En 2017, il rentre en Israël après avoir passé 10 ans aux Pays-Bas, une expérience de vie qui lui a permis d’acquérir l’ouverture d’esprit et la curiosité artistique nécessaire pour percer.

Au mois de juillet, le spectacle Tatry sera présenté en Chine. Puis en août, Mor Shani participera au Festival de danse à Yafo avec un nouveau projet.

