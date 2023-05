"Aleph Farms a été un partenaire inestimable pour cette initiative"

Enzymit, une société israélienne de bioproduction qui développe une technologie de fabrication enzymatique, a annoncé le développement réussi de substituts d'insuline, en partenariat avec la société israélienne de technologie alimentaire Aleph Farms, permettant ainsi de réduire le coût et le temps de développement pour la production de viande cultivée.

L'une des dépenses les plus prohibitives pour augmenter la production de viande cultivée est le développement de protéines sériques mimétiques non dérivées d'animaux, qui favorisent et soutiennent la croissance cellulaire. Ces protéines ne sont pas disponibles sur le marché actuel en quantité, qualité et coût nécessaires à une production à grande échelle. Aleph Farms s'est alors tournée vers Enzymit pour codévelopper de nouveaux substituts d'insuline dans les micro-organismes qui peuvent remplir la fonction des protéines trouvées naturellement chez les animaux.

"Le développement d'auxiliaires de traitement plus appropriés pour la production de viande cultivée est impératif pour réaliser des économies et généraliser la viande cultivée", a déclaré Neta Lavon, PhD, CTO d'Aleph Farms.

"Cette innovation, qui associe les capacités exceptionnelles d'Enzymit en matière de conception de protéines et d'expérimentation à l'expertise de notre équipe dans le domaine de l'agriculture cellulaire, contribue à jeter les bases d'une rentabilité et d'un impact à long terme pour notre secteur", poursuit-elle.

L'insuline étant une protéine très conservée chez les mammifères et d'autres espèces, elle pourrait influencer de la même manière la production d'autres types de viande cultivée, tels que les porcs, les ovins et la volaille.

Aleph Farms Production de viande cultivée

"Aleph Farms a été un partenaire inestimable pour cette initiative, qui peut ouvrir la voie à une production plus rentable de viande cultivée", a déclaré Gideon Lapidoth, PhD, PDG d'Enzymit.

Grâce à ses algorithmes de conception informatique exclusifs et à ses capacités de test à haut débit, Enzymit a pu développer rapidement une variété de substituts de l'insuline et évaluer expérimentalement leur fonctionnalité. Tous les substituts sélectionnés étaient des protéines solubles exprimées dans E. coli et purifiées sans nécessiter de repliement, d'étapes de purification complexes ou d'autres traitements. Un criblage plus poussé a permis de dégager plusieurs candidats de premier plan présentant des résultats supérieurs en termes d'activité pour la culture cellulaire, et nécessitant une concentration minimale pour l'activation.

Ces nouvelles protéines, qui nécessitent beaucoup moins de processus de purification et de maturation en aval, réduisent considérablement les délais et les coûts de production.