Israël : la police arrête un homme pour trafic illégal de pythons

Détenus illégalement, il s'agit d'espèces pouvant être dangereuses pour l'homme et pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres

Un habitant de Mevasseret Tsion (commune située sur les hauteurs de Jérusalem) âgé de 23 ans, a été arrêté mardi dernier dans la banlieue de Jérusalem pour possession et vente de pythons birmans et de pythons réticulés, a déclaré dimanche la police israélienne.

Les animaux ont été trouvés dans des conditions jugées "déplorables", a déclaré la police. L'homme ne détenait pas de permis pour la possession et le commerce de pythons.

Le suspect a été transféré pour complément d'enquête sur des soupçons de maltraitance d'animaux et de possession de stupéfiants.

Porte-parole de la police Un python saisi par la police

Il est interdit par la loi de détenir des pythons car elles peuvent être dangereuses pour l'homme en raison de leur taille qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres. Les agents de la section de protection de l'environnement de la police israélienne et les inspecteurs de l'Autorité de la nature et des parcs ont procédé à une perquisition de l'appartement du jeune homme au cours duquel deux serpents ont été saisis, ainsi que des armes et une substance soupçonnée d'être une drogue.

"Les serpents qui ont été capturés aujourd'hui ont été gardés dans des conditions déplorables et déplacés vers un refuge protégé", a déclaré Yaniv Shalom, chercheur dans le domaine du commerce à l'Autorité de la nature et des parcs.

"Je tiens à souligner que la variété des espèces autorisées pour la possession privée et le commerce est publiée sur le site internet de l'Autorité de la nature et des parcs, dans le cadre du permis général de possession", a ajouté M. Shalom. "Il faut s'assurer de ne garder les animaux que dans le respect de la loi et des règles et de n'acheter qu'à des marchands qui ont un permis de commerce valide de l'Autorité de la nature et des parcs. Bien sûr, les animaux doivent être gardés dans de bonnes conditions de bien-être", a-t-il rappelé.