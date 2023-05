Noa Kirel s'offre un penthouse de luxe à plus de dix millions de shekels

Le penthouse est situé au septième étage d'un immeuble surplombant la mer dans le nord de Tel-Aviv

Noa Kirel, la plus grande star israélienne actuelle, qui a fini troisième du concours de l'Eurovision, s'est offert un penthouse sur plan au nord de Tel-Aviv (Sde Dov) pour plus de dix millions de shekels (2.5 millions d'euros) à seulement 22 ans.

Selon les médias israéliens, le penthouse sera situé au septième étage d'un immeuble surplombant la mer. Il disposera de cinq chambres et s'étendra sur une superficie de 133 mètres carrés et 17 mètres carrés supplémentaires de terrasse. Cerise sur le gâteau, le promoteur l'avait laissé choisir en premier l'appartement qu'elle voulait acquérir dans le futur projet immobilier.

Avshalom Sassoni/Flash90

Le complexe résidentiel comprendra des salles de sport et un spa, un café privé, ainsi qu'un centre d'affaires avec des espaces de travail et des salles de réunion, deux piscines - et un espace pour enfants.

Noa Kirel donnera un second concert au Parc Hayarkon cet été. L'an dernier, l'interprète d'Unicorn devenait déjà la plus jeune star à se produire au parc Hayarkon devant des milliers de personnes, où elle avait interprété 23 titres pendant 1h40 de show, marquant un véritable tournant dans sa carrière.