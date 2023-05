"Etat Juif et démocratique" : les ambassadeurs israéliens devront déclarer leur loyauté envers Israël

"Israël est un État juif et démocratique, et quiconque ne le reconnaît pas ne peut le représenter", a dit Eli Cohen

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen va soumettre un projet de loi, selon lequel de nouveaux ambassadeurs et consuls d’Israël devront "s'engager à maintenir leur loyauté envers l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique". Cette proposition fait suite à la tentative de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, de nommer la députée du parti d’extrême gauche Meretz Rinawie Zoabi au consulat de Shanghai, dans le cadre d'un accord politique, malgré ses déclarations contre l'État d'Israël, a rapporté lundi le quotidien Israel Hayom.

Olivier Fitousi/Flash90 Rinawie Zoabi

Rinawi Zoabi avait reconnu qu’elle ne connaissait pas les paroles de la "Hatikva", l'hymne national israélien, et qu'elle désapprouvait les valeurs fondamentales d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Afin d'éviter que ne se reproduise une situation dans laquelle une personne qui ne s'identifie pas aux valeurs de l'État d'Israël représente le pays à l’étranger, Eli Cohen suggère de mettre à jour la loi sur la fonction publique et d'élargir la déclaration d’allégeance existante.

Les nouveaux consuls et ambassadeurs sont pour le moment tenus de déclarer : "je m'engage à rester fidèle à l'État d'Israël et à ses lois et à remplir avec honnêteté et foi chaque devoir qui m'est confié en tant que serviteur de l’État". Selon la nouvelle formulation ils devront dire : "je m'engage à maintenir ma loyauté envers l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique". La proposition d'amendement à la loi a été approuvée par le conseil juridique des ministères des Affaires étrangères et de la Justice et par la Commission de la fonction publique.

Yonatan Sindel/Flash90 La Knesset

"Le rôle des émissaires de l'État est de représenter l'État d'Israël et ses valeurs dans le monde et d'agir pour ses intérêts. L'État d'Israël est un État juif et démocratique, et quiconque ne le reconnaît pas ne peut le représenter", a affirmé Eli Cohen à Israel Hayom.