"Je suis sûre que je rencontrerai le ministre polonais des Affaires étrangères" : Noa Kirel répond à la polémique

"La Pologne et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis un certain temps"

Près de deux semaines se sont écoulées depuis la performance de Noa Kirel à l'Eurovision 2023 à Liverpool où elle a terminé à la troisième place du podium. Immédiatement après la finale, elle a pris de courtes vacances pour récupérer et s'est déjà remise au travail. Entre temps, elle a fait face à deux polémiques autour d'elle - sa déclaration sur la Pologne et la Shoah et les propos du député Moshe Gafni contre elle depuis la Knesset.

Après que la Pologne ait donné douze points à Israël en finale, Noa a déclaré qu'"obtenir 12 points de ce pays après que presque toute la famille Kirel y a été assassinée pendant la Shoah est une victoire." Des propos qui ont provoqué la polémique au sein de la diplomatie polonaise. "Le fait que de nombreux Israéliens voient la Pologne comme complice des crimes allemands et non comme leur victime est souvent le résultat d'un manque de connaissances", a tweeté le vice-ministre polonais des Affaires étrangères qui a ensuite invité la jeune artiste à se rendre en Pologne. "Cette invitation vise à comprendre pourquoi elle pense à notre patrie de cette façon, pour expliquer pourquoi ça nous heurte et pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Aussi, pour qu'elle voie de ses propres yeux les endroits où l'Allemagne nazie a commis des crimes contre les Polonais et les Juifs dans notre pays", a-t-il affirmé.

Lors d'un entretien avec le journaliste Niv Raskin sur Keshet 12, Kirel a affirmé qu'elle tournait "beaucoup de clips en Pologne, y compris le clip de 'Unicorn'. "La Pologne et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis un certain temps. Quand ils m'ont octroyé les douze points, j'ai dit que c'était une victoire pour moi parce que ce qui est arrivé à ma famille pendant la Shoah s'est produit sur le sol polonais. Je voulais dire que ça s'est passé sur le sol polonais. Les choses sont un peu sorties de leur contexte", a-t-elle expliqué. "Je suis certaine que je rencontrerai le ministre polonais des Affaires étrangères, nous parlerons et il comprendra la situation. Je vais continuer à tourner en Pologne et je suis sûr que tout ira bien", a poursuivi l'interprète de "Million Dollar".

La jeune femme de 22 ans, considérée comme une des plus grandes popstars israéliennes actuelles, va donner un concert au Park Hayarkon le 21 septembre et a acquis récemment un penthouse pour la modique somme de dix millions de shekels (soit 2.5 millions d'euros).