L'ambassadeur de Géorgie en Israël témoigne de son amour pour Jérusalem

Il est le seul ambassadeur étranger à y vivre

"Je suis de Jérusalem" : telle est la réponse de l'ambassadeur de Géorgie en Israël Lasha Zhvania lorsqu'on lui demande d'où il vient. Zhavnia a décidé de quitter Tel-Aviv pour le quartier de Malha à Jérusalem, devenant ainsi l'unique ambassadeur étranger à y vivre, a rapporté Ynet.

L'ambassadeur Zhavnia a décrit son amour pour la ville. "Quand un ami m'a demandé si j'aimais mieux Jérusalem ou Tbilissi, j'ai d'abord dit Jérusalem", a-t-il déclaré en affirmant qu'il avait choisi de vivre dans le quartier de Malha parce qu'un village géorgien y avait été établi au Ve siècle après J-C, après que le roi de Géorgie a envoyé des gens en Israël pour protéger plus de 40 églises et monastères géorgiens à travers le pays. "J'ai vécu à Tel-Aviv et j'ai décidé de déménager à Jérusalem pour vivre là où vivaient mes ancêtres", a ajouté l'ambassadeur.

"Pour moi, Israël, c'est Jérusalem. Tout le reste est autour de Jérusalem. J'étais ici pour la première fois à l'âge de 14 ans et je suis tombé amoureux de la ville. J'ai recommandé à mon pays de déplacer l'ambassade à Jérusalem, mais c'est une décision du gouvernement géorgien, pas la mienne", a-t-il souligné.

Les relations entre les deux pays sont bonnes et la Géorgie soutient des votes importants pour Israël aux Nations Unies. Environ 200 000 Israéliens ont visité la Géorgie l'année dernière et les deux pays devraient entamer des négociations pour établir une zone de libre-échange.