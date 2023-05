Israël/Archéologie : des ossuaires de l’époque de la révolte de Bar Kochba découverts en Galilée

"Les ossuaires décorés étaient utilisés par la population juive de Galilée au cours des 2e-3e siècles de notre ère"

Une grotte funéraire contenant des ossuaires utilisés pour l'inhumation secondaire des Juifs pendant la période post-révolte de Bar Kochba il y a environ 1 850 ans, a été découverte lors d'une opération menée par la police et l'unité de prévention des vols de l’Autorité israélienne des antiquités à Kfar Kana en Galilée.

Les policiers et les inspecteurs de l'Autorité des antiquités ont perquisitionné un terrain privé où d'importants travaux de construction avaient été effectués. Ils y ont constaté la destruction quasi complète d’une ancienne grotte funéraire puisqu’une seule cavité existe encore sur les neuf que comptait la grotte.

Nir Distelfeld/Israel Antiquities Authority's Robbery Prevention Unit Les ossuaires juifs découverts en Galilée

Les autorités ont à leur grande surprise trouvé à l’entrée de la grotte trois ossuaires en pierre décorés qui étaient utilisés pour entreposer les ossements humains. Les ossuaires vides retrouvés à l’extérieur de la grotte ont permis aux enquêteurs de soupçonner que les lieux avaient été pillés. Les travaux de construction ont été arrêtés et plusieurs suspects convoqués par la police pour avoir endommagé des antiquités et de ne pas avoir signalé leur découverte.

"Les ossuaires sont en calcaire tendre, de forme rectangulaire, et ont des couvercles plats adaptés", a déclaré Eitan Klein, directeur adjoint de l'Unité de prévention des vols de l'Autorité des antiquités. "Les ossuaires décorés étaient utilisés par la population juive de Galilée au cours des 2e-3e siècles de notre ère et des décorations appartenant au monde funéraire juif et influencés par la culture grecque y ont été sculptés", a-t-il ajouté.

Yuli Schwartz / Israel Antiquities Authority Les ossuaires juifs découverts en Galilée

"Les ossuaires sont une caractéristique exclusive de l'enterrement de la population juive à la fin de l’époque du second Temple (1er siècle avant notre ère) jusqu’à l'époque de la révolte de Bar Kochba (2e siècle de notre ère). Cette coutume funéraire s'est généralisée en Galilée après l'échec de la révolte de Bar Kochba contre les Romains et l'arrivée d'une population juive dans la région depuis la Judée", a-t-il poursuivi. "Par conséquent, la découverte d’ossuaires dans une grotte de Kfar Mashhad indique l'existence d'une implantation juive au 2e siècle de notre ère", a conclu Eitan Klein.

L'endommagement des antiquités est une infraction pénale passible de cinq ans de prison et il existe une obligation légale de signaler à l'Autorité des antiquités toute découverte.